آبل قد تكون مهتمة بشحن سماعات AirPods مع هواتف iPhone القادمة في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - تقوم شركة آبل بشحن سماعات الأذن مع كل هاتف iPhone. هي ليست بالضرورة السماعات الأفضل، ولكنها تنجز المهمة. ومع ذلك، يبدو أنه بحلول العام 2020، يمكن لشركة آبل تغيير الأمور بطريقة هائلة. هذا وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع DigiTimes والذي يدعي أن شركة آبل ستقوم بشحن سماعات AirPods اللاسلكية مع هواتف iPhone القادمة في العام المقبل.

يدعي هذا التقرير أن شركات مثل آبل وسامسونج و Xiaomi تتطلع على ما يبدو إلى تضمين سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية مع هواتفها الذكية الرائدة القادمة في العام المقبل. لسنا متأكدين مما ستجنيه شركة آبل من خلال شحن سماعات AirPods مع هواتف iPhone علمًا أن هذه السماعات تعتبر في الواقع أحد أكثر ملحقات آبل مبيعًا في السنوات الأخيرة.

من خلال تضمينها في علب iPhone، نعتقد أن شركة آبل ستفقد بلا شك قدرًا كبيرًا من العائدات. إما ذلك أو أن شركة آبل ستقوم برفع أسعار هواتف iPhone الخاصة بها، وهو الأمر الذي لسنا متأكدين مما إذا كان سيعمل بشكل جيد مع العملاء الذين ربما هم متحمسين لفكرة إستخدام سماعات AirPods أم لا. ومع ذلك، موقع DigiTimes ليس لديه سجل حافل عندما يتعلق الأمر بالشائعات ذات الصلة بشركة آبل، لذلك من الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.

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بدلاً من ذلك، من المحتمل أن تقوم شركة آبل بإنشاء نسخة أرخص وربما أقل جودة من سماعات AirPods الحالية، ولكن هذه مجرد تكهنات من جانبنا، لذلك كما قلنا سابقًا، من الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.