شرطة دبي تعلن عن إهتمامها بضم سيارة Tesla Cybertruck إلى أسطولها

فاطمة أيت طالب - دبي - أثارت Tesla Cybertruck بعض الضجة عندما تم الإعلان عنها. هي تمتاز بتصميم غريب ولسبب ما، قررت شركة Tesla أن تقدم لها جسمًا قويًا ونوافذًا أيضًا. ومع ذلك، يبدو أنه على الرغم من بعض خيارات التصميم المشكوك فيها، فهناك بعض الجهات المهتمة بهذه السيارة مثل شرطة دبي.

في تغريدة في حسابها الرسمي على شبكة تويتر، أعلنت شرطة دبي أنها ستقوم بإضافة سيارة Tesla Cybertruck إلى أسطول سياراتها. ومع ذلك، تشير التغريدات إلى أنه سيتم إضافة Tesla Cybertruck إلى الأسطول في العام 2020، وهو أمر غريب نظرًا لأن عملية إنتاج هذه السيارة لن تبدأ حتى العام 2021 على الأرجح. لسنا متأكدين مما إذا كان هذا مجرد خطأ مطبعي أم أنه سيتم منح شرطة دبي الوصول المبكر، ولكن في كلتا الحالتين، تبدو شرطة دبي مهتمة بهذه السيارة.

ومع ذلك، أشار البعض إلى أن شرطة دبي لديها ميل إلى الإختيار الإنتقائي عندما يتعلق الأمر بسيارات الشرطة. على سبيل المثال، إحد السيارات التي تشكل جزء من أسطولها هي سيارة Aston Martin One-77 النادرة جدًا، والتي بالكاد تبدو مثل كما لو أنها السيارة التي تريد مطاردة المجرمين بها.

على الرغم من الشكل والتصميم الغريبين لسيارة Tesla Cybertruck، فقد كان الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، السيد Elon Musk قد تفاخر في السابق بكيفية حصول الشركة على أكثر من 140 آلف طلب مسبق على هذه السيارة.