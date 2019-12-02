تسريبات جديدة تستعرض لنا الهاتف Redmi K30 5G مع أربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - الممثل الصيني الشهير Wang Yibo هو سفير سلسلة هواتف Redmi K30 Series، وعن قصد أم لا، فقد تم تسريب بعض الصور الترويجية التي تعرض لنا هذا الممثل وهو يحمل الهاتف. هذه الصور الترويجية تستعرض لنا تصميم الهاتف من الأمام والخلف.

وفيما يخص الواجهة الأمامية للهاتف، فهي تضم شاشة تمتاز بقطع عريض في الركن الأيمن العلوي من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فنحن نلاحظ وجود أربع كاميرات بوضعية عمودية. وإستنادًا إلى الشائعات، فسوف يضم الهاتف Redmi K30 مستشعر بدقة 64 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل في الكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل في الكاميرا المقربة وبدقة 2 ميغابكسل في الكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. ومع ذلك، نود أن نشير إلى أن هناك صورة مسربة أخرى تستعرض لنا نسخة 4G من الهاتف Redmi K30، وهي النسخة التي ستضم على ما يبدو ثلاث كاميرات فقط في الخلف.

سيتم الإعلان عن تشكيلة Redmi K30 Series على الأرجح بعد أسبوع من الآن، ولكن قد تكشف لنا شركة Xiaomi أو بالأحرى علامتها التجارية الفرعية Redmi عن المزيد من المعلومات حول هذه التشكيلة يوم غد الثلاثاء.