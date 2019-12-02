تويتر تختبر محادثات مترابطة مماثلة لتلك الموجودة في شبكة Reddit

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا إستخدمت شبكة تويتر أو ألقيت نظرة عليها من قبل، فأنت بلا شك تعلم أن تصميم هذه الشبكة الإجتماعية ليس الأكثر سهولة، وخاصة عندما تنظر إلى الردود والتعليقات على التغريدات. ومع ذلك، كانت تويتر في الماضي تختبر طرقًا مختلفة للتعامل مع المحادثات التي يجريها المستخدمون على منصتها.

وفقا لتغريدة جديدة من الباحثة Jane Manchun Wong، فيبدو أن تويتر تعمل على تصميم يُحتمل أن يكون مستوحى من الشبكة الإجتماعية الأخرى Reddit. كما ترون في التغريدة أدناه، يبدو أن المحادثات المترابطة قد تكون ميزة جديدة في تويتر قريبًا. وكما تلاحظون، هذا التصميم الجديد يتيح للزوار معرفة التعليقات وردود المستخدمين عليها بشكل واضح.

كما تحتوي على سطور تربط المحادثات معًا بحيث يكون واضحًا من قام بالرد على من. كما سبق وأشرنا، فالتصميم الحالي لشبكة تويتر هو المكان الذي قد يكون من الصعب فيه في بعض الأحيان تحديد من الذي يتحدث في الردود والتعليقات على التغريدات، ولكن هذا التصميم الذي يجري إختباره الآن يبدو أفضل كثيرًا. ومع ذلك، ليست لدينا أي فكرة عن موعد تفعيل هذه التغييرات.

من الممكن أن تختبر تويتر هذا التصميم من دون أي نية لإطلاقه، على الرغم من أننا نأمل فعلاً أن تقوم بتفعيل هذا التغيير. سنواصل ترقب الوضع وسنعلمكم عندما يتم تفعيل هذا التصميم الجديد.