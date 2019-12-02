شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: MediaTek تكشف أحدث المعالجات للعمل مع شبكات 5G..شريحتين مودم ومعالج..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتبعا للخبراء في الشركةk فإن معالج Dimensity 1000 الجديد الذي طور بتقنية (7نانومتر)، هو أول معالج مخصص للأجهزة الخلوية العاملة مع شبكات 5G ، يجمع بين شريحتين (مودم ومعالج) في آن واحد.

وتسمح هذه التقنية وفقا للخبراء بالتقليل من استهلاك الطاقة في الأجهزة إلى حد كبير أثناء استعمال الإنترنت.

ويضم المعالج الجديد 8 نوى، 4 من نوع Cortex-A77 تعمل بتردد يصل إلى 2.66 جيجاهيرتز، و4 من نوع ARM Cortex-A55 بتردد 2.0 جيجاهيرتز.

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ويدعم هذا المعالج شبكات ثنائية المستوى من الجيل الخامس، ويؤمن سرعة تنزيل للبيانات هي الأكبر، تصل إلى 4.7 جيجابايت في الثانية، وسرعة تحميل للبيانات تصل إلى 2.5 جيجابايت في الثانية، وله القدرة على التعامل مع شبكات Wi-Fi 6 وBluetooth 5.1.

وحول هذه المعالجات قال رئيس MediaTek، جو تشن :" تعد سلسلة Dimensity الخاصة بنا تتويجا لاستثمار شركتنا في الجيل الخامس، وتضعنا في موقع الريادة في تطوير وتنمية الابتكار في هذا المجال.. تقنيات الجيل الخامس الخاصة بنا تجعلنا في منافسة مع أي كان في هذه الصناعة".