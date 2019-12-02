شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكيلو والميجا والجيجا .. هل تعرف الفرق بين وحدات قياس الإنترنت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد مصطلحات مثل الميجا بايت والجيجا بايت مألوفة للكثير منا، لكن هل تعلم بالفعل مقدار هذه السعة؟ وكم يعني هذا الرقم في الحقيقة؟ وما الفرق بين الميجا والجيجا والكيلو؟ والتى تعد جميعها في الأساس وحدات قياس سرعة الإنترنت، والتى غالبا ما تقيس سرعة نقل البيانات في الكمبيوتر، وفيما يلي نوضح أبرز الاختلافات والفروق..

- البت "Bit":

هي أصغر وحدة، وهي أساس الوحدات في عملية التخزين في نظام الكمبيوتر، فالبت إما العدد 0 أو 1 في نظام العد الثنائي، الذي يحوله الكمبيوتر ن خلال عمليات برمجية إلى لغة يفهمها الإنسان

- البايت "Byte":

هى وحدة معلومات رقمية فى الكمبيوتر، تتكون فى العادة من 8 bits، ومع استخدام الإنترنت بدأ مصطلح "ميجا بايت" فى الانتشار.

- الكيلو بايت = 1024 بايت.

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-الميجا بايت= 1024 كيلو بايت.

-الجيجا بايت = 1024 ميجا بايت.

-التيرا بايت = 1024 جيجا بايت.

-البيتا بايت = 1024 تيرا بايت = 1,048,576 جيجا بايت.

-أكسا بايت = 1204 بيتا بايت = 1,073,741,824 جيجا بايت.

- زيتا بايت = 1024 أكسا بايت = 1,099,511,627,776 جيجا بايت.