شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون يسحب منتجات مزينة بصور معسكر اعتقال النازى فى أوشفيتز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سحب موقع أمازون، منتجات مزينة بصور لمعسكر اعتقال أوشفيتز الذى أقامه النازيون فى بولندا بما فى ذلك زينة عيد الميلاد بعد شكوى من المنظمة التى تبقى على الموقع كمتحف.

ولفت متحف أوشفيتز الانتباه إلى المنتجات على حسابه بموقع تويتر وقال إنها "مزعجة وتفتقر للاحترام" وطالب أمازون بإزالتها، وقال اليوم الاثنين إنه فعل ذلك.

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وقال متحدث باسم الموقع "على جميع الباعة اتباع إرشادات البيع لدينا وسيخضع أولئك الذين لا يلتزمون لإجراءات تشمل الإزالة المحتملة لحسابهم".

وتقول الإرشادات "أمازون لا يسمح بمنتجات تشجع أو تحرض أو تمجد الكراهية أو العنف أو التعصب العنصري أو الجنسي أو الديني أو تشجع المنظمات التي لديها مثل هذه الآراء".

وتؤكد الإرشادات "سنزيل أيضا القوائم التي تنشر صورا مروعة للعنف أو ضحاياه".