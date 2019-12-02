شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد فضاء خارج المحطة الدولية لإنهاء مهمة بدأت منذ سنوات .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ومهمة السير في الفضاء التي تمت الاثنين، هي الثالثة في أقل من 3 أسابيع لرائد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية لوكا بارميتانو، ورائد فضاء الذي يعمل في "ناسا" أندرو مورغان.
وتعد المهمة تتويجا لسنوات من العمل من أجل إصلاح مطياف "ألفا" المغناطيسي، ويجب على رائدي الفضاء ربط 4 مضخات جديدة بالمطياف، الذي يعجز عن العمل من دون تبريد مناسب.
والمطياف البالغ تكلفته 2 مليار دولار موجود هناك منذ أكثر من 8 سنوات، للبحث عن المواد المضادة والمظلمة، وتشبه "ناسا" سلسلة عمليات السير في الفضاء - وهي الأكثر تعقيدا منذ مهمة تلسكوب هابل الفضائي - بجراحة القلب.
ولم يخضع المطياف مطلقا لعملية إصلاح نشطة على هذا النحو، وحثت وحدة التحكم في المهمة رائدي الفضاء على "العناية الجيدة" بالمضخات أثناء توجههما للمطياف.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: رواد فضاء خارج المحطة الدولية لإنهاء مهمة بدأت منذ سنوات .. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.