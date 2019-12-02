شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد فضاء خارج المحطة الدولية لإنهاء مهمة بدأت منذ سنوات .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غامر رائدا فضاء بالخروج من مركبتهما الفضائية لتنفيذ عملية سير في الفضاء، من أجل تثبيت مضخات جديدة على كاشف الأشعة الكونية خارج محطة الفضاء الدولية، بحسب سكاي نيوز

ومهمة السير في الفضاء التي تمت الاثنين، هي الثالثة في أقل من 3 أسابيع لرائد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية لوكا بارميتانو، ورائد فضاء الذي يعمل في "ناسا" أندرو مورغان.

وتعد المهمة تتويجا لسنوات من العمل من أجل إصلاح مطياف "ألفا" المغناطيسي، ويجب على رائدي الفضاء ربط 4 مضخات جديدة بالمطياف، الذي يعجز عن العمل من دون تبريد مناسب.

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والمطياف البالغ تكلفته 2 مليار دولار موجود هناك منذ أكثر من 8 سنوات، للبحث عن المواد المضادة والمظلمة، وتشبه "ناسا" سلسلة عمليات السير في الفضاء - وهي الأكثر تعقيدا منذ مهمة تلسكوب هابل الفضائي - بجراحة القلب.

ولم يخضع المطياف مطلقا لعملية إصلاح نشطة على هذا النحو، وحثت وحدة التحكم في المهمة رائدي الفضاء على "العناية الجيدة" بالمضخات أثناء توجههما للمطياف.