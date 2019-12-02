شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "واتس آب من فيس بوك" .. الشعار الجديد يصل لتطبيق الدردشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ شعار فيس بوك الجديد بالوصول إلى تطبيق واتس آب، وذلك بعدما سبق وأن أعلن فيس بوك في وقت سابق عن عزمه تغيير لون وطريقة كتابة شعاره، حيث قررت الشركة أن يتواجد اسم فيس بوك في جميع التطبيقات التي تمتلكها.

وكان فيس بوك قد قرر إضفاء بعض التغييرات الطفيفة على علامته التجارية وشعاره بدلاً من اللون الأزرق، وذلك بعد أن أصبح فيس بوك يمتلك العديد من التطبيقات، والمنتجات المختلفة، حيث أصبح شعار الشركة الجديد بحروف كبيرة بشكل كامل بهذه الطريقة “FACEBOOK”، بعد أن كان يأتي بحروف صغيرة باستثناء الحرف الأول.

كذلك فقد أصبح التصميم يمتلك تغييرات بالألوان دون الاكتفاء باللون الأزرق وحيدًا في شعار الشركة منذ إنشائها، وفي نفس الوقت سيظهر لون الشعار بما يتناسب مع لون التطبيق أو المنصة التي تمتلكها الشركة، حيث نجد مثلاً شعار فيس بوك يظهر بلون متدرج مع انستجرام وأخضر على واتساب وأزرق على الشبكة الرئيسية وهكذا.