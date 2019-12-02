برنامج Boostnote المجاني لكتابة الأكواد وتسجيل الملحوظات على ويندوز 10

هناك الكثير من برامج تسجيل الملحوظات وكتابة الأكواد ولكن برنامج Boostnote يتفوق على جميع هذه البرامج لأنه قادر على عرض الـ preview الخاص بلغات الترجمة والأوامر التي تقوم بكتابتها يدوياً جنباً إلى جنب، برنامج Boostnote هو برنامج مجاني تماماً ومفتوح المصدر لذا توقع أن يحصل البرنامج على دعم مميز من المطورين.

برنامج Boostnote المجاني لويندوز 10 :

يقدم هذا البرنامج مجموعة متنوعة من المميزات المختلفة وأهمها :

حفظ الكود حتى تجربه بشكل مباشر live

إدارة الملاحظات والملحوظات التي قد تسجلها أثناء عملية كتابة الكود الخاص بك من خلال الأداة المبنية بداخله.

التحكم في مكان حفظ الملحوظات والاكواد

حفظ الاكواد والملحوظات على شكل صيغة مختلفة .

تغيير الواجهة

رفع الأكواد إلى مدونات WordPress .

طريقة تثبيت البرنامج :

طريقة تثبيت وإستخدام البرنامج سهلة للغاية، في البداية قبل أن تبدأ بأي شيء عليك أن تقوم بتحميل البرنامج من خلال موقعه الرسمي ( هنا ) ، فورما تدخل إلى الصفحة الرئيسية قم بالضغط على كلمة Download كما ترى بالصورة بالأسفل.

سيطلب منك البرنامج الآن أن تدخل بريدك الإلكتروني ليسمح لك بتحميله ولتشترك في نشرة أخبار البرنامج لتتابع أحدث التفاصيل والتحديثات الخاصة به مثل الصورة بالأسفل.

بعد أن تقوم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك سينقلك البرنامج لصفحة إختيار المنصة لتتمكن من تحميلها كما ترغب .

Advertisements

الآن لتستخدم البرنامج فعملية إستخدامه سهلة للغاية، فيمكنك من خلال الضغط على زر Make A Note أو الضغط على زري Ctrl + N على لوحة المفاتيح الخاصة بك لتقوم بتحميله.

بعد الضغط على هذا الزر ستجد أمامك إختيارين، الأول وهو Markdown Note والثاني Snippet Note إن كنت ترغب في صناعة note من ملف أو نص أو صورة أو أي شيء تمتلكه يمكنك إختيار Markdown Note وإن كنت ترغب في كتابة كود خاص بك أو أي شيء من هذا القبيل يمكنك إختيار Snippet Note.

لن تستطيع حفظ ملفات Snippet Note بصيغ مختلفة وهذا الإختيار متاح فقط لـ Markdown Note.

حفظ الملاحظات :

لتتمكن من حفظ الملاحظات في البرنامج كل ما عليك فعله هو الضغط على علامة i الموجودة بالأعلى ومن ثم إختيار الصيغة التي ترغب في حفظ الملاحظة بها .

رابط تحميل boostnote مجاناً :

هنا .