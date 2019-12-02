عروض الإسبوع الأخضر الجزء الأول : أفضل وقت لشراء قطع كومبيوتر من نفيديا

يبدأ هذا الإسبوع حدث الإسبوع الأخضر في منطقة الشرق الأوسط المدعوم من قبل شركة Nvidia المعروفة بتصميمها لأفضل وأحدث قطع الكومبيوتر عندما يتعلق الأمر ببطاقات الشاشة أو الأجهزة الرائدة التي تأتي ببطاقات شاشة رائدة قادرة على تقديم أداء مذهل وبدون أي منافسة.

ماهو حدث الإسبوع الأخضر :

هو فعالية تسويقية تقوم بها شركة نفيديا في منطقة الشرق الأوسط تحديداً – الدول العربية والخليج – لتقديم مجموعة مميزة وفريدة من نوعها من العروض على بطاقات الشاشة والأجهزة الرسومية المتنوعة وتشمل هذه العروض مجموعة كيبرة من البطاقات الرسومية تحديداً بالإضافة إلى مجموعة أكبر من الشاشات وأجهزة الكومبيوتر المجمع مسبقاً من قبل المواقع المزودة لهذه العروض.

جميع العروض والأجهزة والقطع المعروضة موجهة ومعدة خصيصاً للاعبين وهذا يعني هذه القطع قد تم إختيارها بعناية من قبل فرق المواقع التي عرضت عليها كما أن جميع العروض التي ننقلها لكم اليوم تم إختيارها بعناية شديدة من قبل فريق عملنا في موقع عرفني. كوم لتكون مناسبة ولتحقق معادلة السعر مقابلة الأداء الصعبة للغاية .

جميع العروض التي سنغطيها في هذا المقال ستكون عن قطع الكومبيوتر وقطع عتاد الكومبيوتر تحديداً وسيكون هناك مقال آخر وجزء ثاني نتحدث فيه عن باقي العروض بشكل مستفيض.

أفضل عروض الإسبوع الأخضر لقطع وأجهزة الكومبيوتر المكتبي :

كما قلنا فعروض الإسبوع الأخضر هي حدث خاص بالمنطقة العربية وأغلب هذه العروض تتم من خلال التجار المعتمدين من قبل نفيديا رسمياً، سنقوم بتقديم العروض مقسمة بالبلاد الموجودة فيها :

العروض الموجودة في السعودية

هناك مجموعة من العروض المقدمة من عدة مواقع وتجار مميزين موجودين في السعودية وأهمهم وهما : طبيب الكومبيوتر و infiniarc :

عرض على جهاز Fortnite Pro من شركة Geekay في الإمارات، الجهاز يأتي مجمعاً مسبقاً أيضاً من الشركة ويأتي بالمواصفات التالية :

Advertisements لوحة أم Asus Prime Z390 A معالج مركزي i5 9400 F ذواكر : Corsair 16GB RGB 3000 بطاقة رسومية : Zotac RTX 2060 Super قرصين صلبين للتخزين أحدهما WD 240GB M2 والثاني Seagate 1TB مبرد AIO وهو Silverstone TD 03 RGB مزود طاقة Corsair VS 650 Watts صندوق Nzxt H510 elite ATX Case يأتي الجهاز بسعر 6000 درهم ويمكنك شراءه من هنا .



عرض على بطاقة RTX 2080 للألعاب من شركة Gigabyte وتحديداً Gaming OC في الكويت ليبلغ سعرها 284 دينار كويتي من موقع Quadra ويمكنك الوصول إليها من هنا .



عرض على بطاقة GeForce RTX 2080 من شركة Asus ROG STRIX ليبلغ سعرها في العرض 300 دينار كويتي ويمكنك الوصول إليه من هنا .



عرض على جهاز DeathRabit Gaming Pc المجمع مسبقاً للألعاب من موقع quadra بسعر 309 دينار كويتي ومواصفاته كالتالي ويمكنك الوصول إليه من الرابط التالي : هنا . Intel Core i5-9600KF 3.7 GHz Six-Core LGA 1151 Processor Asus Prime B360M-K Intel LGA-1151 mATX Motherboard ASUS Dual GeForce RTX 2060 SUPER EVO 8GB Graphics card Kingston HyperX Fury Black 2666MHz CL16 Memory – 16GB Corsair Force Series MP510 240GB M.2 SSD Aerocool Verkho4 PWM I CPU Air Cooler Aerocool KCAS PLUS 700 Watts Power Supply Aerocool Quartz REVO ARGB Mid Tower Case – Black



عرض على جهاز Dark ROCK V1 ليبلغ سعره في الكويت 189 دينار من خلال موقع Quadra ويمكنك الوصول إليه من هذا الرابط ، ومواصفات الجهاز كالتالي : Intel Core i5-9400F 6-Core 2.90 GHz Processor ASUS Rog Strix GeForce GTX 1650 OC Edition 4GB Graphics Card Asus Prime H310M-K R2.0 mATX Gaming Motherboard Team T-Force Vulcan Z 8GB (1x8GB) DDR4 Memory – 2666MHz Aerocool Cyclon BG ATX Mid Tower – Black Aerocool VX Plus 600 Watts Power Supply Unit Kingston A400 solid-state drive – 240GB



كانت هذه مجموعة سريعة من العروض الموجودة والمتوفرة من خلال الإسبوع الأخضر من نفيديا والمتعلقة بأجهزة الكومبيوتر وقطعها والأجهزة المجمعة مسبقاً وسنقدم لكم جزءاً ثانياً متعلقاً بأجهزة الابتوب المحمولة والعروض الأخرى المتعلقة بها .