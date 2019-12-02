«دون أن تدفع قرشًا واحدًا».. قائمة الكورسات الإلكترونية لشهر ديسمبر 2019

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 ديسمبر 2019 07:18 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

كما تعودنا في بداية كل شهر، نقدم لكم قائمة بأفضل الكورسات (المساقات) المتاحة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2019. هذا بالإضافة إلى المنح والدورات المجانية حول العالم، من أشهر الجامعات، باللغتين العربية والإنجليزية. فإن كنت تبحث عن مساق في مجال تخصصك، اختر من التالي ما يناسبك.

أولًا: الكورسات باللغة العربية

إدارة القلق والصدمات النفسية

هذا المساق خاص بالصحافيين والنشطاء الاجتماعيين العرب، الذين يتعرضون من خلال عملهم إلى العديد من الضغوطات السياسة، مما قد يسبب بعض القلق أو الصدمات النفسية. فإن كنت ممن يعملون في مجال الإعلام أو الحقوق المدنية؛ فهذا الكورس المجاني مخصص لك.

تشير منصة «إدراك»، إلى أن العديد من الصحافيين والنشطاء الاجتماعيين يتعرضون يوميًّا لنوباتٍ من القلق، خاصةً من يعملون على تغطية أخبار الحروب، أو المناطق المشتعلة بالأحداث السياسية في عالمنا العربي. بعض هذه الضغوط قد يشمل الاعتداءات البدنية، أو اللفظية، والجنسية، ومن خلال هذه الدورة المجانية التي تبدأ في 23 ديسمبر الحالي، يمكنك أن تتعلم كيفية معالجة نوبات القلق، والتعامل مع الصدمات النفسية والاضطرابات الناجمة عنها. كما تساعدك المعلومات على التكيف مع الأوضاع السياسية بإيجابية.

للاشتراك في المساق، ولمزيدٍ من المعلومات؛ اضغط هنا.

مدخل إلى الحوسبة السحابية باستخدام Microsoft Azure

من خلال هذه المادة يمكنك أن تتعرف إلى مجال «الحوسبة السحابية»، أو ما يعرف بـ«Cloud Services»، والذي أصبح جزءًا مهمًّا من عالم الأعمال اليوم. تعد هذه المادة فرعًا من فروع تقنية المعلومات والتي استحوذت على أغلب الشركات في الآونة الأخيرة بمختلف المجالات. ويركز المساق على أحدث منصات شبكة مايكروسوفت، وهو Azure.

خلال المساق ستتعرف إلى معنى الحوسبة السحابية، وأنواع الخدمات السحابية وعلى منصة Azure وخدماتها المختلفة، كما سيمكنك من إلقاء نظرة عامة على مفهوم الشبكات والأجهزة الافتراضية. تبدأ الدورة المجانية يوم 30 ديسمبر، وتستمر مدة ثلاثة أسابيع.

من أجل مزيد من المعلومات، وللاشتراك في المساق؛ اضغط هنا.

سلسلة تعلم الإنجليزية: مهارات المحادثة للمبتدئين

تعد اللغة الإنجليزية الآن، شيئًا ضروريًا لا يستغني عنه أي عمل أو دراسة، في وقتٍ أصبح سوق العمل فيه متطلبًا، حتى إن بند إتقان مهارات اللغة الإنجليزية يعد البند الرئيسي في أي طلب للتقديم على وظيفة؛ لذا إن كنت ممن يرغبون في إتقان المحادثة باللغة الإنجليزية، لا تفوت فرصة الاشتراك في هذا المساق، والذي يعمل على تنمية مهارات المحادثة التي يمكن استخدامها في الحياة العملية للمبتدئين، إضافةً إلى المصطلحات الضرورية، والتركيز على طريقة النطق الصحيح للكلمات.

تتكون تلك الدورة الدائمة من ثلاثة مساقات كلها متخصصة في تعليم مهارات المحادثة للمبتدئين، وهي سلسلة تختلف عن أي من المساقات الأخرى، نظرًا إلى ما تقدمه من موضوعات متنوعة كل أسبوع للمشتركين، إضافةً إلى دائرة المناقشات، والتي تتيح للمتقدم التدريب على مهارات المحادثة مع زملائه.

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مقدمة في بناء الهوية.. Introduction to Branding

في العصر الحالي، يعد بناء الهوية أو «Branding» هو أحد طرق التسويق المتعارف عليها عالميًّا؛ إذ يسعى أصحاب المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء إلى صنع هوية خاصة بهم تميزهم عن غيرهم في السوق الذي نحيا فيه. ويعتمد بناء الهوية على إبراز الخصائص والمميزات التي ينفرد بها هذا المنتج عن غيره، وهو ما يميز علامة تجارية عن أخرى. وتعتمد عملية بناء الهوية على ربط ذاكرة المستهلك بالمنتج، وذلك يشمل كل الوسائل البصرية والعاطفية المؤثرة واستخدام الانطباعات الثقافية، مما ينتج منه رد فعل إيجابي لدى العميل.

خلال المساق الذي يبدأ في 10 ديسمبر، ستتعرف إلى مفهوم بناء الهوية، وأهم مكوناته وعناصره، والإشكاليات التي تواجه المسوقين وأصحاب الشركات في بناء هوية شركاتهم، وبعض المقترحات لحل هذه الإشكاليات. فإن كنت ممن يعملون في مجال التسويق، أو إن كان لديك منتج تريد بناء علامة تجارية خاصة به؛ لا تفوت تلك الدورة المجانية.

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مهارات متقدمة في «Excel»

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هل يعد برنامج «Excel» جزءًا لا يتجزأ من عملك؟ هل تعرف المهارات المبتدئة للبرنامج وترغب في تنميتها عن طريق دراسة آليات بناء الحلول، باستخدام المعادلات وتطوير التقارير البسيطة على البيانات؟ إن كانت الإجابة هي نعم؛ فهذا المساق مناسب لك. يعد الإكسيل الآن أحد أشهر البرامج المستخدمة في الإدارات المالية وأقسام الموارد البشرية والمبيعات والتسويق؛ إذ يعمل على تحليل أداء الشركات ودراسة آليات تطوير العمل، كما يساعدك في تحليل بيانات سوق العمل وتحديد متطلبات السوق.

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في تلك الدورة المجانية، ستتمكن من المضي قدمًا نحو المهارات المتقدمة للبرنامج، ومن خلال بعض الأمثلة والبيانات الخاصة بشركاتٍ فعلية يتيح المساق للمتدرب تطبيق مهام العمل اليومية بصورةٍ أفضل، وبطرقٍ أكثر سهولة. يبدأ المساق يوم 8 ديسمبر القادم، ويستمر مدة ثلاثة أسابيع.

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ثانيًا: الكورسات باللغة الإنجليزية

عملية الابتكار التكراري.. The Iterative Innovation Process

تعد تلك المادة مخصصة لأي شخص يريد أن يفهم ماهية عملية الابتكار؛ فإن كنت تسعى إلى تعزيز آليات الابتكار داخل مؤسستك، وفهم آليات التفكير المبدع؛ لا تفوت الفرصة واشترك. يعتمد المساق على بناء بعض النماذج لعملية الابتكار كعملية تكرارية وليست خطية. والغرض من تلك الدورة المجانية هو وضع الأساس العلمي المناسب، الذي يمكن أن تبني عليه ابتكاراتك المستقبلية.

تبدأ المادة العلمية في 4 ديسمبر الحالي، وتستمر مدة ثمانية أسابيع، تتعلم فيها كل ما يتعلق بعملية الابتكار التكراري، وكيفية تنفيذ فكرة مبدعة، وآليات السوق والتكنولوجيا، والبحث العلمي.

من أجل الاشتراك ولمزيد من المعلومات؛ اضغط هنا.

الأسواق المالية.. Financial Markets

من جامعة يل (Yale) الأمريكية، يأتيكم هذا المساق المخصص لدراسة الأسواق المالية المختلفة وطبيعتها. تتناول هذه المادة دراسة المؤسسات المجتمعية التي تسمح بتعزيز إقامة المشروعات، كما يركز على مهارات القيادة المالية الماهرة، وإدارة الأزمات وتحليل الخطط المالية المستقبلية.

يمنحك هذا المساق كل ما تريد معرفته عن التمويل السلوكي وفهم الأداء الفعلي للأوراق المالية، والخدمات المصرفية والتأمين، ويهدف إلى استخدام كل هذه الآليات واستخدامها بفاعلية في الخطط المستقبلية للشركات والمشروعات.

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فهم الطاقة النووية.. Understanding Nuclear Energy

هل أنت من المهتمين بمجالات العلوم؟ هل تجد الطاقة النووية أمرًا مثيرًا للاهتمام وتريد فهم المزيد عن هذا المجال الغامض؟ إن كانت الإجابة نعم، فلا تفوت هذا المساق؛ فهو مناسب لك. يتناول هذا المساق بعض الموضوعات الشائكة في مجال الطاقة النووية، وهو فرضية استخدام الطاقة النووية بديلًا للوقود الأحفوري، وذلك من أجل التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويجيب عن تساؤل مهم، وهو مدى إمكانية المفاعلات النووية على العمل بأمان، دون إلحاق أي ضرر بالعامة.

يُعد هذا المساق دليلًا شاملًا لكل ما تريد معرفته عن الطاقة النووية، وكيف يمكننا تحويلها إلى طاقة نظيفة وأكثر استدامة. ويبحث في طريقة الحصول على الطاقة عن طريق الانشطار النووي، ودورة حياة الوقود النووي، وطريقة التخلص من النفايات النووية، كما يلفت الانتباه إلى التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للطاقة النووية وانعكاس ذلك على أنظمة الطاقة الأخرى.

يمكنك معرفة المزيد من المعلومات والاشتراك في المساق؛ عن طريق الضغط هنا.

مدخل إلى الفلسفة.. Introduction to Philosophy

دراسة الفلسفة لا تعني بالضرورة دراسة سقراط أو أفلاطون، إذ إن هناك جانبًا آخر من الفلسفة يُعنى بدراسة الفلاسفة المعاصرين، وأهم القضايا التي أثاروها. وهذا المساق سيأخذك في رحلة إلى عالم الفلسفة المعاصرة؛ كل وحدة تعنى بفيلسوفٍ مختلف. ومن خلال مقدمة عن علم الفلسفة وأهدافها، وأساليبها المختلفة، ستتمكن من إلقاء نظرة عامة على نظرية المعرفة وما تتضمنه من معرفتنا للعالم وأنفسنا. وفلسفة العقل التي تعنى بفهم العقول وتفسيرها، وفلسفة العلوم، والتي ستتعرف فيها إلى القضايا المفاهيمية الأساسية، وغير ذلك من الفلسفة السياسية والأخلاقية.

طورت هذه المادة بقيادة مركز بحوث إيدين في جامعة أدنبرة البريطانية العريقة، لمزيد من المعلومات وإلقاء نظرة على المقرر والاشتراك في المساق، يمكنك الضغط هنا.

https://www.sasapost.com/free-online-courses-december-2019/