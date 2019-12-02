تكنولوجيا: صور حية لهاتف هواوي Nova 6 قبل الإعلان الرسمي في 5 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لإطلاق سلسلة هواتف Nova 6 يوم 5 من ديسمبر، وقد رصدت صور حية لهاتف Nova 6، والتي إستعرضت تصميم الهاتف بشكل واضح.

تقدم هواوي قريباً ثلاثة إصدارات من سلسلة هواتف Nova 6، على أن يأتي الإصدار المتوسط من الهاتف بعنوان nova 6 SE، وتسلط التسريبات المصورة الحية اليوم على هاتف nova 6 الذي يأتي بقطع في الشاشة لكاميرة أمامية مزدوجة.

وتؤكد التسريبات المصورة الحية عن مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، أيضاً يتميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.44 إنش، ومن المتوقع أن يأتي القطع في الشاشة بكاميرة مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل، ومستشعر أخر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 108 درجة.

أيضاً يظهر الإطار السفلي لهاتف Nova 6 بسماكة أكبر من الإطار العلوي، كما تكشف الصور عن موقع قارئ البصمة الذي يأتي في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، والذي يعمل أيضاً كزر التشغيل، هذا إلى جانب زر التحكم في الصوتيات.

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ويتميز هاتف Nova 6 بتصميم زجاجي من الجهة الخلفية، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية تأتي في الزاوية اليمنى من الجهة الخلفية، حيث يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة بدقة 60 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 16 ميجا بيكسل، ويتميز المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro، بينما يأتي المستشعر الرابع بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً أشارت تسريبات Geekbench إلى أن هواتف Nova 6 تضم رقاقة معالج Kirin 990، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يضم الهاتف نظام تشغيل Android 10 مع واجهة EMUI 10، وتأتي البطارية بقدرة 4000 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 40W.

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