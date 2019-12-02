Huawei تبدأ بتجنيد المختبرين لإختبار تحديث Android 10 للهاتف Huawei Mate X

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بالفعل بجلب تحديث EMUI 10 الذي يستند على نظام Android 10 إلى أكثر من مليون جهاز، ولكنها لم تقم بعد بجلب هذا التحديث المنتظر إلى هاتفها الذكي القابل للطي Huawei Mate X، ولكن يبدو أن ذلك سيحدث في المستقبل المنظور.

في الواقع، لقد بدأت شركة Huawei اليوم بتجنيد المختبرين لإختبار تحديث EMUI 10 للهاتف Huawei Mate X. ومع ذلك، تنصح شركة Huawei المستخدمين وكذلك نحن بعدم تثبيت تحديث EMUI 10 التجريبي على وحدات Huawei Mate X الخاصة بهم والتي يستخدمونها لأداء مهامهم اليومية لأن التحديثات التجريبية بصفة عامة تكون مليئة بالأخطاء والمشاكل وعادة ما تكون غير مستقرة.

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في حالة إذا سارت الأمور على نحو جيد، فمن المرجح أن تقوم شركة Huawei بإصدار النسخة الرسمية والمستقرة من تحديث Android 10 للهاتف Huawei Mate X في أواخر هذا الشهر أو في أوائل العام المقبل.