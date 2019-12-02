تحديث Android 10 المستقر لهواتف Galaxy S10 يشق طريقه للمزيد من البلدان

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل يومين، بدأت شركة سامسونج بإصدار تحديث Android 10 الرسمي والمستقر لملاك هواتف Galaxy S10 في ألمانيا. والآن، إتضح أن شركة سامسونج بدأت بإصدار هذا التحديث في المزيد من المناطق، بما في ذلك كوريا الجنوبية وبنما. وعلاوة على ذلك، فقد أصبح بإمكان المختبرين أيضًا في كل من الهند والمملكة المتحدة وبولندا وإسبانيا الإنتقال إلى النسخة الرسمية والمستقرة من Android 10.

نظرًا إلى أن هذا التحديث بدأ يشق طريقه بالفعل للمزيد من ملاك هواتف Galaxy S10 في المزيد من البلدان، فنحن نعتقد بأنها مسألة أيام أو أسابيع فقط قبل أن نرى شركة سامسونج تجلب هذا التحديث للمستخدمين الآخرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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الآن إذا كنت لا تعيش في ألمانيا أو في إحدى البلدان الأخرى المذكورة آنفًا وتكره الإنتظار، فإن القائمين على موقع SamMobile لديهم تحديثات Android 10 المستقرة لجميع الإصدارات الثلاثة من Galaxy S10 جاهزة للتحميل. إذا كنت تعرف طريقة تثبيت التحديثات يدويًا على Galaxy S10 أو Galaxy S10e أو +Galaxy S10، فبإمكانك التوجه إلى روابط المصدر أدناه.

ضع في إعتبارك أنه من الأفضل دائمًا عمل نسخ إحتياطي لبياناتك قبل العبث بنظام التشغيل يدويًا، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف هاتفك إذا لم تكن متمرسًا.

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