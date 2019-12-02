إعلانات تشويقية جديدة مميزة من شركة Vivo لتشيكلة Vivo X30 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يزال من غير المعروف متى ستقوم شركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo X30، على الرغم من أننا رأينا العديد من الإعلانات التشويقية لهذا الهاتف مؤخرًا. وعلى ذكر ذلك، قامت شركة Vivo اليوم بنشر ثلاثة إعلانات تشويقية جديدة لسلسلة هواتف Vivo X30 Series على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، وهي الإعلانات التي تكشف لنا المزيد عن الكاميرا.

سيحتوي الهاتف على وضع ” Portrait Mode ” خاص، بالإضافة إلى كاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار وتدعي شركة Vivo أنها ستطابق اللقطات الملتقطة بإستخدام الكاميرات الإحترافية المزودة بعدسة 50mm.

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في الإعلان التشويقي الثاني تحاول شركة Vivo أن تخبرنا أنه يمكنك رؤية أي كائن بوضوح، حتى لو كان بعيدًا عنك. بل هناك عرض توضيحي لكيفية عمل التركيز المباشر وعبارة مفادها أن ” كل شيء دائمًا ما يكون موضع تركيز مع الهاتف Vivo X30 “. أما بخصوص الإعلان التشويقي الثالث والأخير، فهو يخبرنا بشيء نعرفه بالفعل، وهو أن الكاميرا المقربة في الهاتف Vivo X30 ستوفر لك تقريبًا هجينًا يصل إلى ×60 مما يتيح لك رؤية كل ما هو بعيد.

هذه الإعلانات التشويقية الثلاثة يتم بثها بالفعل على التلفزيون الصيني وتشوق الجمهور لهاتف Vivo القادم. حتى الآن، نحن لا نعلم متى سيتم الإعلان رسميًا عن تشكيلة Vivo X30 Series، ولكننا نعلم بالفعل أنها ستأتي مع المعالج Exynos 980 الذي يحتوي على مودم 5G، ومع أربع كاميرات في الخلف، ومع نظام Android 10 المرفوق بواجهة JoviOS بدلاً من FunTouchOS التي كانت تشتهر بها هواتف Vivo.