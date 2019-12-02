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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على نبتون الكوكب البعيد عن نجمه وصاحب الـ13 قمرا والان مع تفاصيل الخبر
نبتون
- يبعد كوكب نبتون أكثر من 30 مرة عن الشمس مثل الأرض.
- ويشبه نبتون أورانوس، فإنه مكون من ضباب كثيف من الماء والأمونيا والميثان فوق مركز صلب بحجم الأرض.
- يتكون الغلاف الجوي من الهيدروجين والهيليوم والميثان، ويعطي الميثان نبتون نفس اللون الأزرق مثل أورانوس.
- نبتون لديه ست حلقات، لكن من الصعب جدًا رؤيتها.
- يوم واحد على نبتون يمر في 16 ساعة.
- لديه رحلة طويلة جدا حول الشمس، والتي تستغرق 165 سنة أرضية للتنقل مرة واحدة وإكمال عام.
- يحتوي نبتون على 13 قمراً، ومازالت الاكتشافات.
- نبتون هو الكوكب الثامن والأبعد عن الشمس، وهذا يعني أن أورانوس هو الكوكب الوحيد المجاور لنبتون.
- اكتشف نبتون في عام 1846 من جانب كل من جون أدمز، وجوهان جالى وأوربيان لى فيرير.
- لم تذهب إليه إلا رحلة واحدة، وهى Voyager 2 التى زارت الكوكب.
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