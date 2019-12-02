شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على نبتون الكوكب البعيد عن نجمه وصاحب الـ13 قمرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما لا نعلم الكثير عن كوكب نبتون على الرغم من أنه واحدا من الكواكب الشمسية، إلا أنه كوكب مظلم بارد وعاصف جدا وبعيد، فهو آخر الكواكب فى النظام الشمسى، ولكن فى هذا التقرير نقدم لك كل التفاصيل الخاصة به، وفقا لما ذكره موقع "spaceplace.nasa".



نبتون



- يبعد كوكب نبتون أكثر من 30 مرة عن الشمس مثل الأرض.

- ويشبه نبتون أورانوس، فإنه مكون من ضباب كثيف من الماء والأمونيا والميثان فوق مركز صلب بحجم الأرض.

- يتكون الغلاف الجوي من الهيدروجين والهيليوم والميثان، ويعطي الميثان نبتون نفس اللون الأزرق مثل أورانوس.

- نبتون لديه ست حلقات، لكن من الصعب جدًا رؤيتها.

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- يوم واحد على نبتون يمر في 16 ساعة.

- لديه رحلة طويلة جدا حول الشمس، والتي تستغرق 165 سنة أرضية للتنقل مرة واحدة وإكمال عام.

- يحتوي نبتون على 13 قمراً، ومازالت الاكتشافات.

- نبتون هو الكوكب الثامن والأبعد عن الشمس، وهذا يعني أن أورانوس هو الكوكب الوحيد المجاور لنبتون.

- اكتشف نبتون في عام 1846 من جانب كل من جون أدمز، وجوهان جالى وأوربيان لى فيرير.

- لم تذهب إليه إلا رحلة واحدة، وهى Voyager 2 التى زارت الكوكب.