شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت مطالبة بدفع 25 مليون دولار "ضرائب" فى نيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخضع شركات التكنولوجيا لمزيد من التدقيق بشأن ممارسات تجنب الضرائب المعقدة، ولم تنج مايكروسوفت من هذه الممارسات، فقد اتهمت في الماضي بتحويل 8 مليارات جنيه إسترليني من الإيرادات إلى أيرلندا منذ عام 2011، وبالتالي تجنبت دفع 100 مليون جنيه استرليني من ضريبة الشركات البريطانية.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فيتعين الآن على الشركة دفع 24،748،658 دولارًا إلى هيئة New Zealand Inland Revenue كجزء من تسوية للأعمال التي أجرتها قبل يونيو من العام الماضي.

وتخضع مايكروسوفت للتدقيق بسبب ممارسات تسعير التحويل الخاصة بها، والتي تتعلق بالرسوم التي تدفعها لشركات مايكروسوفت الأخرى مقابل الخدمات التي تقدمها إلى الشركة التابعة، ومثل العديد من البلدان، تقوم دائرة الإيرادات الداخلية New Zealand Inland Revenue بتشديد مراجعتها للممارسات الضريبية للشركات متعددة الجنسيات.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل الدقيقة للمخالفات، ويمكن للشركات متعددة الجنسيات أن تقلل من أرباحها وتدفع ضرائبها في بلدان مثل نيوزيلندا من خلال فرض سعر مرتفع للغاية على مثل هذه المعاملات الداخلية.

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وقالت Microsoft NZ فقط في حساباتها السنوية إنها واجهت "تسوية ضريبية" بقيمة 24.7 مليون دولار وأكدت أن نزاعها مع Inland Revenue قد تم حله الآن.

يذكر أنه في عام 2014، نقلت شركة مايكروسوفت ملكية فرعها النيوزيلندي من الولايات المتحدة الأمريكية إلى لوكسمبورج، وفي عام 2017، أعادت ملكية أعمالها إلى برمودا.