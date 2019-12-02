تكنولوجيا: هواتف REDMI NOTE 8 تسجل مبيعات في الأسواق العالمية تصل إلى 10 مليون وحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة REDMI التجارية التابعة لشركة شاومي عن تحقيق مبيعات تصل إلى 10 مليون وحدة في الأسواق العالمية من سلسلة هواتف NOTE 8 خلال 3 أشهر.

أطلقت شركة شاومي سلسلة هواتف Redmi Note 8 في الصين خلال شهر سبتمبر الماضي، ومن ثم قدمت الشركة الهواتف في السوق الهندي بعد شهر تقريباً، حيث إستطاعت الشركة تحقيق مبيعات مليون وحدة في السوق الهندي خلال شهر فقط.

واليوم أكدت شاومي على وصول مبيعات الشركة من هواتف Note 8 وNote 8 Pro إلى 10 مليون وحدة حتى 30 من نوفمبر من 2019 في الأسواق العالمية.

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ويعد هاتف Redmi Note 8 Pro أول إصدارات شاومي الذي جاء إلى الأسواق بنقطة تسويق رئيسية في مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل.

مواصفات هاتف NOTE 8

شاشة LCD منحنية 2.5D بحجم 6.39 إنش، ودقة عرض 2340 في 1080 بيكسل بجودة Full HD بلس، مع أبعاد 19:5:9 مع طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 5

رقاقة معالج Snapdragon 665 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 11 نانومتر، مع كرت شاشة Adreno 610.

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام في LPDDR4x، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت في سعة UFS 2.1 في النموذج الرئيسي، كما يدعم التخزين الخارجية حتى سعة 256 جيجا بايت في microSD.

نظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة MIUI 10.

مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع فلاش LED وفتحة عدسات f/1.79، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro عند 2سم مع فتحة عدسات f/2.4.

مستشعر 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0.

قياسات الهاتف 158.3 في 75.3 في 8.35مم، مع وزن 190 جرام.

مستشعر للبصمة، ومستشعر IR.

بطارية بقدرة 4000 mAh، مع شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

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