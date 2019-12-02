Xiaomi تنجح في بيع 10 ملايين وحدة من هواتف Redmi Note 8 في غضون ثلاثة أشهر فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi بالكشف عن تشكيلة Redmi Note 8 Series رسميًا في اليوم 29 أغسطس، وبدأت ببيع الهاتفين Redmi Note 8 و Redmi Note 8 Pro على الفور تقريبًا، وبعد ثلاثة أشهر فقط، نجحت الشركة في بيع أكثر من 10 ملايين وحدة في جميع أنحاء العالم.

للإحتفال بهذا الإنجاز المذهل، قامت شركة Xiaomi بتقليص سعر الهاتف Redmi Note 8 في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، ولكن هذا الخصم ينطبق فقط على نسخة 6GB/128GB، وفي الصين فقط.

هذا إنجاز مذهل في حد ذاته، ويبدو أكثر إذهالاً عندما يتم مقارنته مع سلسلة هواتف Redmi Note 7 Series، فتشكيلة Redmi Note 8 Series الحالية وصلت إلى ثمانية أرقام على مستوى المبيعات في غضون ثلاثة أشهر فقط، وهو ما يعني أسرع بنحو 30 يومًا من التشكيلة السابقة. وعلاوة على ذلك، فقد أعلنت شركة Xiaomi أنها تبيع حوالي 110 آلف وحدة يوميًا لمدة ثلاثة أشهر.

بعد تحقيق هذا الإنجاز، أعلنت شركة Xiaomi أنها تركت ذلك خلفها وأصبحت تركز الآن على تشكيلة Redmi K30 التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها يوم غد الثلاثاء مع العلم بأن Redmi K30 سيكون أول هاتف من العلامة التجارية الفرعية Redmi يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.