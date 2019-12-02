الهاتف Huawei Nova 6 يظهر في صور مسربة واقعية قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Nova 6 في اليوم الخامس من شهر ديسمبر الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا طيلة الفترة الماضية على العديد من التسريبات ذات الصلة بهذا الهاتف، والآن نحن هنا مع تسريبات جديدة عبارة عن صور واقعية تستعرض لنا الهاتف Huawei Nova 6 من زوايا مختلفة.

هذه الصور المسربة الواقعية الجديدة تؤكد لنا أن الهاتف Huawei Nova 6 سيضم ثقبًا عريضًا من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة، وأربع كاميرات في الواجهة الخلفية، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الجانب.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد تردد أن الهاتف Huawei Nova 6 سيضم شاشة LCD بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز HiSilicon Kirin 990، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية.

هذا الهاتف سيضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 60 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد سمعنا أيضًا بأن هذا الهاتف سيصل مع بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W، وبشكل مسبق مع نظام Android 10.