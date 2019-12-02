شركة Vivo تستعد للكشف عن نسخة جديدة من الهاتف Vivo V17 يوم 9 ديسمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة Vivo بإطلاق الهاتف Vivo V17 في الهند يوم 9 ديسمبر، ولكن هذا ليس هو الهاتف Vivo V17 نفسه الذي ظهر في روسيا خلال الأسبوع الماضي، والذي يُعرف أيضًا بإسم Vivo S1 Pro في الفلبين.

النسخة الروسية من الهاتف Vivo V17 Pro تضم شاشة AMOLED بحجم 6.38 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير على شكل قطرة ماء في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ولكن وفقا لتقرير حديث، فإن النسخة الهندية من الهاتف Vivo V17 ستضم شاشة OLED بحجم 6.44 إنش تمتاز بثقب في الزاوية العلوية اليُمنى. وبصرف النظر عن الشاشة، فهناك إختلاف آخر بين النسخة الروسية والنسخة الهندية من الهاتف Vivo V17، فالنسخة الروسية تضم أربع كاميرات في الخلف على شكل ماسة، بينما ستضم النسخة الهندية أربع كاميرات أيضًا ولكن على شكل الحرف L.

وبالنسبة للمواصفات التقنية للكاميرات المستخدمة في النسخة الهندية من الهاتف Vivo V17، فقد تردد أنها ستكون مماثلة لمواصفات الكاميرات المستخدمة في النسخة الروسية، وهذا ما يعني بأن النسخة الهندية ستضم بدورها كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا رابعة لإستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل.

النسخة الهندية من الهاتف Vivo V17 ستضم أيضًا معالج مختلف، فهي ستحصل على المعالج Snapdragon 675 بدلاً من المعالج Snapdragon 665 المستخدم في النسخة الروسية. وللآسف، لا يزال من غير المعروف ما هو السبب الذي دفع شركة Vivo لإطلاق هاتفين مختلفين تحت الإسم Vivo V17، لكن قد نحصل على المزيد من المعلومات عندما يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف يوم 9 ديسمبر بالهند.