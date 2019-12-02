شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو.. الرواد يخرجون إلى الفضاء المفتوح لإجراء بعض الإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخرج عضوا البعثة رقم 61 من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح لإجراء بعض الإصلاحات الدورية.

وسوف يجرى رائدا الفضاء، لوكا بارميتانو من وكالة الفضاء الأوروبية، ومهندس طيران ناسا، أندرو مورجان، استبدالا لنظام التبريد على مقياس الطيف المغناطيسى "ألفا" AMS، كاشف الأشعة الكونية، حيث يتم تثبيت نظام التبريد الجديد، والتأكد من نظام التوصيلات له، حسب روسيا اليوم.

Advertisements

ويعد هذا الخروج هو الثالث من نوعه لعام 2019، حيث وضع رواد الفضاء فى خروجهم، 15 نوفمبر، مواد وأجروا العمل استعدادا للإصلاحات، وفى الخروج الثانى، 22 نوفمبر، قاموا بقص وتسمية أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ التى تربط نظام التبريد الحالي.