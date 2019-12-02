شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو.. الرواد يخرجون إلى الفضاء المفتوح لإجراء بعض الإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخرج عضوا البعثة رقم 61 من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح لإجراء بعض الإصلاحات الدورية.
وسوف يجرى رائدا الفضاء، لوكا بارميتانو من وكالة الفضاء الأوروبية، ومهندس طيران ناسا، أندرو مورجان، استبدالا لنظام التبريد على مقياس الطيف المغناطيسى "ألفا" AMS، كاشف الأشعة الكونية، حيث يتم تثبيت نظام التبريد الجديد، والتأكد من نظام التوصيلات له، حسب روسيا اليوم.
ويعد هذا الخروج هو الثالث من نوعه لعام 2019، حيث وضع رواد الفضاء فى خروجهم، 15 نوفمبر، مواد وأجروا العمل استعدادا للإصلاحات، وفى الخروج الثانى، 22 نوفمبر، قاموا بقص وتسمية أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ التى تربط نظام التبريد الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: فيديو.. الرواد يخرجون إلى الفضاء المفتوح لإجراء بعض الإصلاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.