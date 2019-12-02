شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: " Zetta " أول سيارة روسية كهربائية.. تعرف على سعرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، عن أحدث سيارة صغيره تعمل بالكهرباء بسعر منخفض والتي أطلق عليها Zetta ، وهى أول سيارة روسية كهربائية،حسبما ذكر موقع سكاي نيوز

وتأتي السيارة الكهربائية Zetta التي سيتم البدء في انتاجها بشكل قياسي في الربع الأول من العام المقبل ثلاثة أبواب ومقعدين، في حين تعتمد في دفعها على أربعة محركات كهربائية مركبة على صرة العجلات بقوة 18.1 كيلووات لكل محرك.

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وبفضل هذه المحركات تنطلق السيارة Zetta بسرعة قصوى 120 كلم، في حين يبلغ مدى السير 200 كلم بفضل البطارية سعة 10 كيلووات ساعة، ويتم شحن البطارية في غضون 4 ساعات فقط، عبر الاتصال بمصدر تيار 220 فولت.

ومن المقرر أن يبدأ انتاج السيارة بشكل قياسي في الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم طرحها بسعر يبدأ من 6400 يورو تقريبا (نحو 7 آلاف دولار) فقط.