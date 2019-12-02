شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يكشف عن أداة تسهل نقل صورك وفيديوهاتك إلى أى خدمة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل قمت بتحميل الآلاف من الصورعلى فيس بوك وتريد الوصول إليها من تطبيق أوموقع ويب آخر؟ الآن ستسمح شبكة التواصل الاجتماعى بذلك، إذ كشفت عن أداة لنقل الصور، والتى ستتيح للمستخدمين نسخ جميع صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم من فيس بوك إلى Google photos وفى النهاية إلى أى موقع تواصل اجتماعى أخر.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تم إنشاء هذه الأداة كجزء من مشروع نقل البيانات المفتوح المصدر Data Transfer Project، وهو شراكة تقنية بين الشبكات الاجتماعية الكبرى والشركات الرقمية المصممة لجعل المعلومات المستضافة على إحدى خدمات وسائل التواصل الاجتماعية متاحة على خدمات أخرى.

وتعد أبل وفيس بوك وجوجل ومايكروسوفت وتويتر جزءًا من مشروع نقل البيانات فى الوقت الحالى، لكن من المتوقع أن تنضم المزيد من الشركات فى المستقبل.

وقال ستيف ساترفيلد، مدير الخصوصية فى فيس بوك: "نعتقد أنه إذا كنت تشارك البيانات مع خدمة ما، فيجب أن تكون قادرًا على نقلها إلى خدمة أخرى، وهذا هو مبدأ قابلية نقل البيانات، والذى يمنح الناس التحكم والاختيارمع تشجيع الابتكار أيضًا."

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وأوضح فيس بوك إنه يريد بناء حلول عملية لإمكانية نقل البيانات يمكن للناس الوثوق بها واستخدامها بشكل فعال، فمن الممكن بالفعل للأشخاص تنزيل جميع البيانات التى يحتفظ بها فيس بوك كملف أرشيف واحد.

وأكدت الشركة إنه بينما يتم تطوير الأداة الجديدة على برنامج مفتوح المصدر، وسيتم تشفير البيانات خلال رحلتها من فيس بوك إلى Google Photos وإلى أى شركة أخرى تتم إضافتها فى المستقبل.

وأضاف ساترفيلد: "نعلم أنه لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا، لذلك نشجع الشركات الأخرى على الانضمام إلى مشروع نقل البيانات لتوسيع الخيارات المتاحة للأفراد ومواصلة دفع ابتكار قابلية نقل البيانات إلى الأمام".

جدير بالذكرلن تتوفر أداة Facebook الجديدة إلا فى أيرلندا مبدئيًا ولكن سيتم طرحها فى جميع أنحاء العالم فى عام 2020.