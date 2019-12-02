تكنولوجيا: ابل تقدم سماعة AirPods مع هواتف الأيفون المقرر إطلاقها العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التقارير إلى خطط ابل لدفع سماعة AirPods اللاسلكية في مجموعة متكاملة مع إصدارات العام المقبل من هواتف الأيفون.

رصدت تسريبات جديدة حول خطط ابل لإصدارات العام المقبل من هواتف الأيفون، والتي أشارت إلى أن ابل في طريقها لتجميع سماعة ابل AirPods مع هواتف الأيفون 2020، كما أضاف التقرير إلى أن هذا التغيير ستلجأ إليه أيضأً كبرى الشركات المصنعة للهواتف الذكية مثل سامسونج، وشاومي أيضاً.

وفقاً لمصدر التسريبات التي نشرت مؤخراً، فإن كلاً من شاومي وابل وسامسونج ستقدم الإصدارات الخاصة بهم من السماعات اللاسلكية في مجموعة متكاملة مع الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية.

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وتشير التوقعات إلى أن إضافة ابل لسماعة AirPods اللاسلكية في مجموعة متكاملة مع هواتف الأيفون ستؤدي إلى رفع مستوى تسعير الهاتف، نظراً للسعر المرتفع الذي تتميز سماعة AirPods.

يذكر أن هذه التفاصيل غير مؤكدة في الوقت الحالي، لكن من المتوقع أن يكشف عن تفاصيل جديدة حول إصدارات ابل وخطط عمالقة تصنيع الهاتف للعام المقبل لاحقاً.

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