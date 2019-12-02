ZTE تكشف عن أهم الميزات في واجهة MiFavor 10 الجديدة التي تستند على Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة ZTE للتو عن النسخة الأحدث من الواجهة الخاصة بها والمصممة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل. هذه الواجهة الجديدة ستصل إلى بعض هواتفها الذكية الحالية التي ستحصل على تحديث Android 10، وهواتفها الذكية المستقبلية التي ستأتي مسبقًا مع هذا الإصدار الجديد من الأندرويد. وإلى جانب ذلك، فقد قامت شركة ZTE كذلك بنشر إنفوجرافيك أنيق يشرح لنا أهم التغييرات والميزات في الواجهة الجديدة للشركة والتي تُطلق عليها إسم MiFavorOS 10.

قامت شركة ZTE في واجهة MiFavorOS 10 الجديدة بإجراء مجموعة من التغييرات على الأيقونات، وقامت بجلب الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل، وقامت كذلك بإضافة المزيد من الثيمات والخلفيات للنظام، فضلا عن إجراء بعض التغييرات على نظام الإشعارات من خلال إضافة الإشعارات العائمة.

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هذه الواجهة الأحدث من شركة ZTE حصلت كذلك على ميزة Smart Screen Recognition التي تعمل على معاينة محتوى الشاشة بسرعة من خلال الضغط عليها بإستخدام إصبعين، فهذه الميزة بإمكانها التعرف على النصوص والصور وإعطائك خيارات التعديل والبحث عن منتجات مماثلة. وإلى جانب ذلك، تدعي شركة ZTE أنه يمكن للمستخدمين مع واجهة MiFavorOS 10 الجديدة التحكم في واجهة النظام عن طريق الأوامر الصوتية.

بالإضافة إلى هذه الميزات الرئيسية، فهناك العديد من الميزات الأخرى في واجهة MiFavorOS 10 أيضًا، مثل التعرف على المستندات وتصحيح الزاوية والتصنيف التلقائي للصور وميزة مكالمة الطوارئ الجديدة. أكدت شركة ZTE بالفعل أن تحديث Android 10 مع واجهة MiFavorOS 10 سيصل إلى نسختي 4G و 5G من الهاتف ZTE Axon 10 Pro، ولكل من ZTE Blade V10 و ZTE Axon 9 Pro أيضًا، ولكننا لا نزال نجهل متى بالضبط سيحدث ذلك.