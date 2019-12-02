هواتف Galaxy Note 10 و Galaxy Note 9 تبدأ بتلقي التحديث الأمني لشهر ديسمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن الآن في بداية شهر ديسمبر، وبالتالي فليس من المستغرب أن نسمع الآن بأن هواتف Galaxy Note 10 و Galaxy Note 9 بدأت بتلقي التحديث الأمني لشهر ديسمبر. ووفقا للتقارير، فهذا التحديث الأمني الجديد متوفر لملاك Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 في نحو 25 دولة في أوروبا، بينما يتوفر هذا التحديث لملاك الهاتف Galaxy Note 9 في ألمانيا حاليًا، ولكن بطبيعة الحال هذا التحديث سيشق طريقه إلى بقية المسخدمين في جميع أنحاء العالم في قادم الأيام والأسابيع.

هذا التحديث الأمني الجديد يعمل على إغلاق مجموعة من الثغرات الأمنية في نظام الأندرويد، ويعمل أيضًا على إغلاق مجموعة من الثغرات الأمنية الأخرى الموجودة في البرمجيات التابعة لشركة سامسونج، فضلا عن تعزيز أداء وإستقرار النظام في جميع الهواتف المعنية.

الآن إذا كنت لا تعيش في ألمانيا أو في بلد آخر يتوفر فيه التحديث وتكره الإنتظار، فإن القائمين على موقع SamMobile لديهم هذا التحديث لجميع الهواتف الذكية الثلاثة المذكورة آنفًا جاهزة للتحميل. إذا كنت تعرف طريقة تثبيت التحديثات يدويًا على Galaxy Note 10 أو Galaxy Note 9 أو +Galaxy Note 10، فبإمكانك التوجه إلى هذا الرابط.

ضع في إعتبارك أنه من الأفضل دائمًا عمل نسخ إحتياطي لبياناتك قبل العبث بنظام التشغيل يدويًا، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف هاتفك إذا لم تكن متمرسًا.