تكنولوجيا: روسيا تكشف عن Zetta .. أول سيارة كهربائية بثلاثة أبواب ومقعدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصناعة والتجارة الروسية النقاب عن السيارة الصغيرة Zetta ، التى تعد أول سيارة روسية كهربائية. وتظهر السيارة الكهربائية Zetta بثلاثة أبواب ومقعدين، فى حين تعتمد فى دفعها على أربعة محركات كهربائية مركبة على صرة العجلات بقوة 18.1 كيلووات لكل محرك، حسب سكاى نيوز. Advertisements وبفضل هذه المحركات تنطلق السيارة Zetta بسرعة قصوى 120 كلم، فى حين يبلغ مدى السير 200 كلم بفضل البطارية سعة 10 كيلووات ساعة. ويتم شحن البطارية فى غضون 4 ساعات فقط، عبر الاتصال بمصدر تيار 220 فولت. ومن المقرر أن يبدأ انتاج السيارة بشكل قياسى فى الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم طرحها بسعر يبدأ من 6400 يورو تقريبا (نحو 7 آلاف دولار) فقط.

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