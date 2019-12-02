شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 معلومات لا تعرفها عن عطارد .. منها عيد ميلادك هيكون كل 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد عطارد أصغر كوكب في نظامنا الشمسي، حيث إنه أكبر قليلاً من قمرالأرض، كما أنه أقرب كوكب إلى الشمس، لكنه في الواقع ليس الأكثرسخونة، فكوكب الزهرة هو الأعلى فى درجات الحرارة.

ووفقا لما ذكره موقع " spaceplace.nasa"، فإن عطارد هو واحد من الكواكب الصخرية التى لها سطح صلب مغطى بالفوهات وكذلك جو رقيق، وهنا نقدم عدة معلومات عنه:



عطارد

1- لا يتمتع عطارد بأي أقمار.

2- يدورهذا الكوكب الصغيرببطء مقارنة بالأرض، إذ يستغرق 59 يومًا من أيام الأرض لإجراء دوران كامل.

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3- على عكس اليوم، فإن العام على عطارد يمربسرعة، نظرًا لأنه أقرب كوكب إلى الشمس، فيكمل دورة واحدة حول الشمس في 88 يومًا فقط من الأرض، أى أن العام فيه عبارة عن أقل من ثلاثة شهور.

4- الشمس تستغرق وقتًا طويلاً لتشرق عليه كل 180 يوم أرضى.

5- عطارد معروف منذ العصور القديمة لأنه يمكن رؤيته بدون التلسكوبات المتقدمة.

6- زار عطارد مركبتان فضائيتان هما مارينر 10 وماسينجر.