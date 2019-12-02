شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم يكلف انقطاع الإنترنت دول العالم يوميًا؟ أمريكا تخسر 7.29 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت إيران إيقاف تشغيل الإنترنت لمدة أسبوع في نوفمبر الماضى، حيث كان الإغلاق بمثابة رد فعل من جانب السلطات على الاحتجاجات المستمرة في البلاد، وقد نشأت الاحتجاجات في المقام الأول عن طريق زيادة أسعار البنزين بسبب العقوبات المفروضة على البلاد والتي أغرقت إيران في أزمة اقتصادية عميقة.

وبحسب تقرير موقع statista الأمريكى للإحصاءات، فإن أداة NetBlocks 'Cost of Shutdown Tool ، تكشف عن الأضرار الاقتصادية التي تلحق ببعض الدول يوميًا نتيجة إغلاق الإنترنت، والتى نعرضها كما يلى:

كم يكلف إغلاق الإنترنت ليوم واحد اقتصاد الدول:

- الولايات المتحدة: ستعاني من خسائر تبلغ 7.29 مليار دولار.

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- الصين: خسائرها قد تصل إلى 5.88 مليار دولار.

- بريطانيا: خسائرها ستصل إلى 2.26 مليار دولار.

- روسيا: خسائرها قد تبلغ 0.31 مليار دولار.

- إيران: خسائرها وصلت إلى 0.06 مليار دولار.



