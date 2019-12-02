شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة أبل تعارض توقعات أحد خبراء الأرصاد الجوية على الهواء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر مساعد أبل الذكى Siri بشكل مفاجئ هذا الأسبوع على قناة BBC، وذلك بعدما قام خبير أرصاد جوية بتنشيط المساعد عن طريق الخطأ.

وبحسب موقع 9to5mac الأمريكى، فكان "توماس شافيرناكر" خبير الأرصاد الجوية على قناة BBC يقدم حالة الطقس ويصف الظروف الباردة والثلجية في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة، ليتعرض لموقف محرج خلال البث المباشر، حيث تم تنشيط المساعد الشخصي الخاص بساعته الذكية، والذى قام بمعارضة رأيه.

وبينما كان شافيرناكر، يتحدث عن الثلوج في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، ويستعرض إمكانية حدوث تساقط الثلوج في أوروبا، قال المساعد الصوتي الذكي، إنه ليس هناك تساقط للثلوج في التوقعات.

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وعقب ذلك، اعتذر خبير الأرصاد الجوية عن هذا الأمر، وحاول تدارك الموقف بسرعة، إلا أن مذيع القناة لم يسمح له بذلك، قائلاً: هل هناك تساقط للثلوج في تنبؤاتك، ليرد الخبير بتأكيد ذلك، موضحًا احتمال أن سيري لا يعرف المكان الذي يتحدث عنه.

وقد استجاب "شافيرناكر" للحادث على تويتر، مشيرًا إلى أنه لم يشغل سيري عن قصد، وألقى باللوم على أبل بدلاً من ذلك.