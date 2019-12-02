شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب جولد.. خدعة جديدة تستهدف مستخدمى تطبيق الدردشة.. احذر منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت خدعة واتس آب جولد منتشرة بين المستخدمين رغم ظهورها لأول مرة منذ عام 2016، إذ بدأ انتشار رسالة مكونة من جزأين بين المستخدمين، حيث يدعى الجزء الأول منها أن مقطع فيديو سيصدر غدًا باسم Martinelli ، والذى سيخترق هاتفك.

وينص هذا الجزأ من الرسالة على ما يلى: "إذا كنت تعرف أى شخص يستخدم واتس آب، مررها له، إذ يحذر أحد المختصين بتكنولوجيا المعلومات أن مقطع فيديو سيصدر غدًا من واتس آب يُطلق عليه martinelli لا تفتحه، إنه يخترق هاتفك ولن يقوم أى شيء بإصلاحه، انشر الأمر."

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ورغم عدم وجود أى فيديو يطلق عليه Martinelli" ، فإن النصف الثانى من الرسالة يحذر من واتس آب جولد، إذ تضيف الرسالة: "إذا تلقيت رسالة لتحديث واتس آب إلى واتس آب جولد، فلا تضغط عليها، فهذا الفيروس صعب وشديد، لذا أرسل الرسالة للجميع".

وينصح واتس آب بحذف هذه الرسالة تماما فى حال تلقيها، وعدم إعادة توجيهها إلى أيا من أصدقائك، ففى صفحة الأسئلة الشائعة، أوضح التطبيق المملوك لـ"فيس بوك": "نحن نوصيك دائمًا بحظر المرسل وتجاهل الرسالة وحذفها، لتجنب تعريض جهات الاتصال لضرر محتمل، يرجى عدم إعادة توجيه هذه الرسائل إليهم".