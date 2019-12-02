شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: انخفاض الحصة السوقية لنظام ويندوز 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دخولنا في الشهر الأخير من عام 2019، أصدرت شركة الأبحاث السوقية Netmarketshare تقريرها للفترة الأخيرة، والتى تبدو على ما يرام فيما يتعلق بالمتصفحات، لكن فيما يتعلق بأنظمة التشغيل، فهناك انخفاض طفيف في حصة سوق Windows 10.

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وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد سجل Windows 10 ارتفاعًا كبيرًا في الشهرين الأخيرين، لذا فإن رؤية الهبوط كان تغييراً مفاجئًا في الوتيرة، ومع ذلك، فإن الانخفاض ليس مهمًا لأن ويندوز 10، ارتفع من 54.30٪ إلى 53.78٪، ومن قبيل الصدفة، شهد نظام macOS التابع لشركة أبل انخفاضًا ملحوظًا من 5.11٪ إلى 4.06٪، وقد سجل كل من Windows 7 وWindows 8.1 انخفاضًا طفيفًا وحقق الآن 26.67٪ و3.66٪ على التوالي.

وبالانتقال إلى متصفحات الويب، ليس هناك تغيير كبير في حصة السوق، فلا يزال Google Chrome يسيطر على السوق بنسبة 67.30٪ من حصته في السوق، ويتبعه Firefox بنسبة 8.61٪ وInternet Explorer بنسبة 7.43٪، ثم يأتى Microsoft Edge في النهاية مع 6.23٪ من حصة السوق.