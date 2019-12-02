شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق خدمة بث الموسيقى البريطانية Mixcloud يؤثر على 20 مليون مستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى خرق البيانات في Mixcloud، وهي منصة لبث الموسيقى مقرها المملكة المتحدة، إلى كشف أكثر من 20 مليون حساب مستخدم بعد عرض بياناتهم على شبكة الإنترنت المظلمة.

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، فقد حدث خرق البيانات في وقت سابق من شهر نوفمبر، وذلك وفقًا لبائع الويب المظلم الذي قدم جزءًا من البيانات إلى TechCrunch، إذ تحتوي البيانات على أسماء المستخدمين وعناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور التي يبدو أنها مخلوطة مع خوارزمية SHA-2، مما يجعل من المستحيل حل رموز كلمات المرور.

كما تضمنت البيانات أيضًا تواريخ تسجيل الحساب وتاريخ آخر تسجيل دخول، فضلا عن معلومات عن البلد الذي قام المستخدم بالتسجيل منه وعنوان الإنترنت الخاص به (IP) وروابط لصور الملف الشخصي، وحتى الآن فإن المقدار الدقيق للبيانات المسروقة غير معروف.

وقال البائع إنه كان هناك 20 مليون سجل، لكن البيانات التي حصل techcrunch على عينات منها تشير إلى أنه ربما يكون هناك ما يصل إلى 22 مليون سجل يستند إلى قيم فريدة في مجموعة البيانات التي تم تقديمها، وقد تم عرض البيانات للبيع بمبلغ 4000 دولار، أو حوالي 0.5 بيتكوين.