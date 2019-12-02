شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب يمكنك الترقية إلى ويندوز 10 مجانًا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن يخرج نظام التشغيل ويندوز 7 من دعم مايكروسوفت بحلول 20 يناير 2020، ومن الناحية النظرية، فإن هذا يعني أن أي شخص لا يزال عالقًا مع ويندوز 7، سيحتاج إلى دفع 120 دولارًا للترقية إلى أحدث نظام تشغيل، وذلك بحسب موقع mspoweruser الأمريكى.

لكن رغم ذلك، وفي الممارسة العملية، يبدو أنك إذا قمت بإجراء ترقية موضعية باستخدام أداة Media Creation tool، فيمكن لأي شخص من تنشيط تثبيت ويندوز 10 الجديد بدون أي مشكلة، لكن يجب أن تكون عملية التثبيت كاملة ونظيفة وليست نسخة غير سليمة.

وبحسب شخص يدعي أنه موظف لدى مايكروسوفت، فإن الشركة تفضل أن يكون لديها مستخدمين منزليين على نظام ويندوز 10، حتى لو كان ذلك من الناحية الفنية على نسخة غير مدفوعة، حيث عرضت مايكروسوفت ترقية مجانية لنظام التشغيل ويندوز 10 في عام 2016، والتي من المفترض أنها انتهت، ولكن مايكروسوفت لم تكلف نفسها عناء إصلاح ثغرة MCT على الرغم من استغلالها على نطاق واسع عبر السنين.

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وقال ذلك الموظف في منشور له على "ريديت": "أنا أعمل في مايكروسوفت ومنذ ذلك الحين قبل إطلاق نظام التشغيل Windows 10، كانت تلك الترقية "المجانية" بأكملها لمدة عام بمثابة التسويق الكامل، لكن بعد حدوث الانقطاع، كان الاتجاه المعطى هو أنه يتطلب ترخيصًا مدفوعًا، ومع ذلك ، في النهاية كان واضحًا بعد عامين أن أي مستخدم لويندوز 7 وما فوقه يمكنه الترقية إلى نسخة ويندوز 10 مفعلة بالكامل بدون أي مشاكل حتى يومنا هذا.

وسواء كان ذلك الموظف صادقا أم لا، فالحقيقة هي أنه يمكنك الترقية إلى ويندوز 10 من ويندوز7 باستخدام أداة Media Creation tool بسهولة نسبية