شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 كواكب تظهر فى السماء خلال ديسمبر.. اعرف مواعيدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد عدد من الكواكب التى ستكون مرئية خلال شهر ديسمبر فى سماء الليل، ولعل من بينها عطارد والزهرة وكذلك المريخ وزحل، بالإضافة إلى المشترى، لكل منها مستوى من الإضاءة ويظهر فى توقيت محدد خلال هذا الشهر، ونقدم لك كل هذه التفاصيل وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى.





كوكب عطارد:سيكون مرئيًا خلال الأسبوعين الأولين من شهر ديسمبر، حيث يتألق كنجم أصفر برتقالي ساطع في سماء الشرق والجنوب الشرقي قبل حوالي 45 دقيقة من شروق الشمس.





كوكب الزهرة:يصبح أكثر وضوحًا بشكل كبير للمشاهدين عند خطوط العرض الوسطى الشمالية في ديسمبر، حيث يتألق منخفضًا بشكل مشرق في الجنوب الغربي عند الغسق، وتُظهر التلسكوبات أن قرصها الصغير نسبيًا لا يتأثر إلا قليلاً، حيث ينخفض بنسبة 89٪ إلى 82٪ خلال الشهر.

كما أنه فى 28 ديسمبر سيكون بمثابة لوحة سماوية لافتة للنظر من جانب مراقبي السماء أثناء حلول الظلام هذا المساء، فسترى بسهولة قمر هلال جميل ويشرق حوالي 3 درجات فوقه كوكب الزهرة.

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كوكب المريخ:يمكن التعرف عليه بسهولة في 23 ديسمبر ، قبل ساعتين من شروق الشمس، فإن هذا النجم البرتقالي الأصفر الذي يبلغ قوته 2 درجة والذي يضيء على ارتفاع 5 درجات إلى أقصى يمين القمر هو المريخ.





كوكب المشترى:يظهر بصعوبة منخفضة في الجنوب الغربي في وقت مبكر من الشهر ثم يتلاشى.





كوكب زحل:لقد كان هذا الكوكب هو كوكب الصيف، أما الآن فهو يغادر، حيث إنه في بداية شهر ديسمبر، لا يزال الكوكب مرتفعًا بدرجة كافية لرؤية جيدة إلى حد ما إلى أن يتلاشى بعد ذلك.