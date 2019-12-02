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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن الفائزين في مسابقة التصوير السنوية للجمعية البيئية البريطانية..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم الكشف عن الفائزين في مسابقة التصوير السنوية للجمعية البيئية البريطانية، مما أبرز التنوع المذهل في البيئة، حيث حصلت صورة رائعة لأفعى تلتف حول شجرة، والتي التقطها روبرتو جارسيا روا، على الجائزة الأولى ، لكن 15 صورة أخرى كانت رائعة أيضا.
الصورة الفائزة: الثعبان الملتف على الشجرة
ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ميرور" البريطانية، قال روا: "لسوء الحظ، تعاني العديد من مناطق مدغشقر من ضغوط بشرية هائلة بما في ذلك الصيد الجائر والحرائق".
البقرة يعتليها طائر الشيمانجو
وأضاف: "خلال زيارتي لمدغشقر، كان من دواعي سروري العثور على هذا الثعبان المتميز وتصويره، لتقديم سيناريو درامي يعكس الظروف التي تعاني منها هذه الثعابين، واستخدمت ضوء أحمر خارجي كمصدر للضوء. "
حيوان الكسلان ذات الثلاث أصابع
النحل فى عششه المحكمة
ضفدع
طيور الفلامنكو على شكل قلب
عقرب
غابة البتولا فى الخريف
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