شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 أحدث فلكية يشهدها ديسمبر 2019 من بينها دش نيزكى ومرور الزهرة بزحل والان مع تفاصيل الخبر
الأحد 1 ديسمبر: ابحث عن الكويكب فيستا فى السماء
الكويكب فيستا الكبير سيكون مرئيا فى مناظير التلسكوبات، لعدة ليالٍ تحيط بالأول من ديسمبر، وستحرك الحركة المدارية السريعة في فيستا المسار حتى يكون مرئيا بالعين المجردة.
الأربعاء 4 ديسمبر: الربع الأول للقمر
بعد اكتمال القمر في الربع الأول من مداره حول الأرض، تؤدى المواقع النسبية للأرض والشمس والقمر إلى رؤيته نصف مضاء على جانبه الشرقي.
الأحد 8 ديسمبر: قمر مضاء تحت أورانوس
سيغمر ضوء القمر الساطع الكوكب الخافت أورانوس، ولكن يمكنك ملاحظة موقع أورانوس وعرض الكوكب في ليلة عندما يكون القمر قد غادر المشهد.
الثلاثاء 10 ديسمبر: الزهرة يمر بزحل بعد غروب الشمس
ستحرك الحركة المدارية الزهرة بالقرب من زحل، لنحو ساعة بعد غروب الشمس، لذلك انظر إلى السماء الجنوبية الغربية بحثًا عن كوكب الزهرة المشرق جدًا والموجود على الجانب الأيسر السفلي لزحل متوسط السطوع.
الجمعة 13 ديسمبر طوال الليل: يمر المذنب PANSTARRS بـ NGC 1528
يتوقع يوم الجمعة 13 ديسمبر أن يسير مسار المذنب C / 2017 T2 (PANSTARRS) بالقرب من شمال زوج من التجمعات النجمية المفتوحة المشرقة NGC 1545 و NGC 1528، والمعروفة أيضًا باسم M & M مجموعة مزدوجة.
الجمعة - السبت 13 ديسمبر بمنتصف الليل حتى الفجر: ذروة الدش النيزكى Geminids
يحدث الدش النيزكى Geminids فى الفترة من 4 إلى 16 ديسمبر سنويًا، وسيصل ذروته قبل الفجر يوم الخميس 14 ديسمبر، عندما يكون هناك ما يصل إلى 120 نيزك في الساعة في ظل ظروف السماء المظلمة.
الخميس 19 ديسمبر في تمام الساعة 4:57 بتوقيت جرينتش - آخر ربع قمرى الأحد 22 ديسمبر:الانقلاب الشتوي الشمسى، الذى يؤدي إلى أقصر يوم في السنة نصف الكرة الشمالي، وأطول يوم في السنة لنصف الكرة الجنوبي.
من الأحد 22 ديسمبر إلى الاثنين وحتى منتصف الليل ويستمر إلى الفجر: ذروة الدش النيزكى Ursids.
الخميس 26 ديسمبر: القمر الجديد والكسوف الشمسي.
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