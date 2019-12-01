شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 أحدث فلكية يشهدها ديسمبر 2019 من بينها دش نيزكى ومرور الزهرة بزحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد شهر ديسمبر العديد من الظواهر الطبيعية والأحداث الفلكية المختلفة، والتى من بينها أحداث النجوم ومراحل القمر، ونقدم لك قائمة بأبرز هذه الأحداث وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى.





الكويكب فيستا الكبير سيكون مرئيا فى مناظير التلسكوبات، لعدة ليالٍ تحيط بالأول من ديسمبر، وستحرك الحركة المدارية السريعة في فيستا المسار حتى يكون مرئيا بالعين المجردة.





بعد اكتمال القمر في الربع الأول من مداره حول الأرض، تؤدى المواقع النسبية للأرض والشمس والقمر إلى رؤيته نصف مضاء على جانبه الشرقي.





سيغمر ضوء القمر الساطع الكوكب الخافت أورانوس، ولكن يمكنك ملاحظة موقع أورانوس وعرض الكوكب في ليلة عندما يكون القمر قد غادر المشهد.





ستحرك الحركة المدارية الزهرة بالقرب من زحل، لنحو ساعة بعد غروب الشمس، لذلك انظر إلى السماء الجنوبية الغربية بحثًا عن كوكب الزهرة المشرق جدًا والموجود على الجانب الأيسر السفلي لزحل متوسط السطوع.

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يتوقع يوم الجمعة 13 ديسمبر أن يسير مسار المذنب C / 2017 T2 (PANSTARRS) بالقرب من شمال زوج من التجمعات النجمية المفتوحة المشرقة NGC 1545 و NGC 1528، والمعروفة أيضًا باسم M & M مجموعة مزدوجة.





يحدث الدش النيزكى Geminids فى الفترة من 4 إلى 16 ديسمبر سنويًا، وسيصل ذروته قبل الفجر يوم الخميس 14 ديسمبر، عندما يكون هناك ما يصل إلى 120 نيزك في الساعة في ظل ظروف السماء المظلمة.





من الأحد 22 ديسمبر إلى الاثنين وحتى منتصف الليل ويستمر إلى الفجر: ذروة الدش النيزكى Ursids.

الخميس 26 ديسمبر: القمر الجديد والكسوف الشمسي.