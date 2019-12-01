علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. المفوضية الأوروبية تحقق مع جوجل ومزايا جديدة بواتس آب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم يحالفك الحظ لمتابعة كل الأخبار التكنولوجية والعلمية التى شغلت العالم على مدار اليوم، ولم يكن لديك الوقت الكافى لمعرفة كل ما حدث، يمكن للحصاد التالى مساعدتك فى معرفة كل جديد، كما يلى: 

موقع أمريكى: مصر توفر الكهرباء لمواطنيها بنسبة 100%

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تعرف على قصة حلقات كوكب زحل وتفاصيل إرسال المهمات الفضائية لدراسته

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المفوضية الأوروبية تحقق فى طريقة جمع جوجل للبيانات واستخدامها

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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