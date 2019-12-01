تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. المفوضية الأوروبية تحقق مع جوجل ومزايا جديدة بواتس آب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم يحالفك الحظ لمتابعة كل الأخبار التكنولوجية والعلمية التى شغلت العالم على مدار اليوم، ولم يكن لديك الوقت الكافى لمعرفة كل ما حدث، يمكن للحصاد التالى مساعدتك فى معرفة كل جديد، كما يلى: موقع أمريكى: مصر توفر الكهرباء لمواطنيها بنسبة 100% تعرف على قصة حلقات كوكب زحل وتفاصيل إرسال المهمات الفضائية لدراسته المفوضية الأوروبية تحقق فى طريقة جمع جوجل للبيانات واستخدامها مواقع إخبارية مزيفة تجنى ملايين الدولارات بفضل الإعلانات الوهمية "جوجل" تنقل مستخدميها مع هواتفهم إلى الفضاء Advertisements استراليا تشغل أول كاميرات بالعالم لرصد استخدام الهاتف أثناء القيادة ناسا تكشف عن اثنين من الكويكبات المهددة بالاصطدام بالأرض تعرف على حقيقة الأطباق الفضائية الطائرة بسماء روسيا علماء وكالة الفضاء الأوروبية يكشفون لغز الأضواء الأرجوانية الغامضة (صور) 3 مزايا جديدة بتطبيق واتس آب.. تعرف عليها

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