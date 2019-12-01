تكنولوجيا: LG تغير الرئيس التنفيذي للشركة نتيجة لإنخفاض أرباح الربع الثالث عن 30%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدت شركة LG إنخفاض في الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2019، أدى إلى قرار الشركة الأخير بإجراء تغيير إداري في الشركة، حيث قامت الشركة بتغيير الرئيس التنفيذي.

تخطى الإنخفاض في الأرباح الذي شهدته شركة LG Electronics خلال الربع الثالث من 2019 أكثر من نسبة 30%، وهو ما دفع الشركة لإتخاذ قرارات سريعة للحد من النتائج المترتبة على هذا الإنخفاض الملحوظ في الأرباح.

شغل Jo Seong-jin منصب الرئيس التنفيذي لشركة LG خلال الفترة الماضية، إلا أن Jo Seong-jin دفع على الإستقالة مؤخراً من هذا المنصب، وذلك بعد أن حصل على تجديد في رئاسة هذا المنصب لفترة تصل إلى 3 سنوات في مارس 2018.

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ولقد قررت شركة LG تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة ليدعم تحقيق إستراتيجية الشركة، مع إعادة تنظيم أقسام الشركة المختلفة، بشكل خاص قسم الهاتف الذي يشهد بالفعل تراجع ملحوظ في الفترة الأخيرة، هذا إلى جانب الإنخفاض الذي تشهده الشركة خلال 18 ربع.

يذكر أن LG قد إختارت Brian Kwon لشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة، إلا أن المؤشرات الأولى تشير إلى المهام الصعبة التي ستواجه الرئيس التنفيذي الذي استمر عمله في LG لفترة تصل إلى 32 عام، حيث عمل في تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي وأيضاً البيانات.

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