مُعالجات AMD تُواصل التفوّق على Intel في أكبر المتاجر الألمانية

فاطمة أيت طالب - دبي - حظيت مُعالجات Ryzen من AMD بشعبية معقولة منذ صدورها، و ذلك بفضل الأداء الجيد و السعر الاقتصادي، إلا أن هذه الشعبية ازدادت بشكلٍ ملحوظٍ مع الجيل الثالث من رايزن و الذي توفّر في الأسواق هذا العام.
و قد حققت معالجات AMD أكبر نسبة مبيعات لدى متاجر Mindfactory.de الألمانية و بنسبة 82% من المُعالِجات التي تم بيعها في نوفمبر الماضي، علماً أنها باعت بنسبة 78% في شهر أكتوبر، و إجمالاً فقد باعت 25 ألف مُعالج مقابل نحو 5 مُعالج من Intel فحسب. و أتت النسبة الأكبر في المبيعات من نصيب المُعالِجَين Ryzen R7 3700X الذي يعمل بثماني أنوية حقيقية و 16 مسار، و R5 3600X الذي يعمل بست أنوية حقيقية و 12 مسار.
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