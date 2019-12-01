عائدات Candy Crush Soda Saga تتجاوز 2 مليار دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - أكّدت وكالة Sensor Tower للبيانات الذكيّة أن عائدات لعبة Candy Crush Soda Saga من شركة King (المملوكة لمجموعة آكتفيجن بليزارد التجارية) قد تجاوزت 2 مليار دولار على الأجهزة الذكية منذ صدورها.
اللعبة حققت 1.1 مليار دولار من عائداتها الكلية عن طريق المُستخدمين من الولايات المتحدة الأمريكية، و أتت خلفها بريطانيا بإنفاق وصل إلى 135 مليون دولار، و بينما أتت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول من ناحية عدد مرات التحميل (68 مليون مرة) فإن الهند قد أتت في المركز الثاني، حيثُ تم تحميل التطبيق 50 مليون مرّة هناك.
و أتت 76% من عدد مرّات التحميل من متجر Google Play، إلا أن مُستخدمي iOS كانوا أعلى إنفاقاً.
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