عائدات Dragon Ball Z: Dokkan Battle تجاوزت 2 مليار دولار على الأجهزة الذكيّة

فاطمة أيت طالب - دبي - لطالما حظيت سلسلة الأنمي و المانغا اليابانية Dragon Ball بشعبية كبيرة، إلا أن السلسلة رغم ذلك تعيشُ أفضل حالاتها في السنوات الأخيرة، و تُحقق المُنتجات الترفيهية المُرتبطة نجاحاً كاسحاً، أحدها لعبة Dragon Ball Z: Dokkan Battle على الأجهزة الذكية.
و وفقاً لتقريرٍ جديدٍ من وكالة البيانات الذكيّة Sensor Tower، فإنّ Dragon Ball Z: Dokkan Battle قد تمكنت من جني أكثر من 2 مليار دولار من العائدات منذُ صدورها على الأجهزة الذكيّة في 2015، و الأمرُ المُدهش أن العائدات التي حققتها اللعبة في هذا العام هي الأضخم لها على الإطلاق.
و يُذكر بأن اليابان هي المصدر الأكبر لهذه العائدات، حيث أنفق المُستخدمون في اليابان 1.2 مليار دولار على التطبيق، و من ثُمّ تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بواقع 452 مليون دولار، أما فرنسا فقد أتت في المركز الثالث و بإنفاق 112 مليون دولار.
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