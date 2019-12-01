Panasonic تخرج من صناعة أشباه الموصلات

فاطمة أيت طالب - دبي - السنوات الأخيرة لم تكن رحيمة أبداً بالشركات اليابانية، و التي فقدت ريادتها التكنولوجية عالمياً في العديد من المجالات لصالح الشركات الكورية و الصينية و الأمريكية. شركة Panasonic الشهيرة بالشاشات ذات الجودة العالية اتخذت قرارها لبيع قسم صناعة أشبه الموصلات الخاص بها لتخرج من هذا السوق، و ذلك بعد أن كانت من أقوى 10 صانعين لها في العالم في تسعينات القرن الماضي.

Panasonic وافقت على أن تبيع القسم الذي يُعاني من خسائر لشركة Nuvoton التايوانية مُقابل 250 مليون دولار. و يُذكر أن الشركة قد أكّدت معاناتها أمام المنافسين في تصنيع أشباه الموصلات بسبب الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الشركات المُنافِسَة. و قد تم الانتهاء على أن الصفقة ستُعقد بصورة كاملة وصولاً إلى شهر يونيو من العام القادم 2020.