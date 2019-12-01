Google تواصل التوظيف من أجل تطوير ألعاب خدمتها السحابية Stadia

فاطمة أيت طالب - دبي - عن طريقِ تقريرٍ جديدٍ من VideoGamesChronicle تم التأكيد بأن شركة Google قامت بتوظيف ثلاثةٍ من المُصممين الخبراء العاملين على سلسلة Assassin’s Creed الشهيرة من Ubisoft، و ذلك من أجل العمل على ألعاب لخدمتها السحابية Stadia. الموظفون هم François Pelland و Mathieu Leduc و Sébastien Puel، مع التأكيد بأن الأخير سيحصل على وظيفة المدير العام لألعاب Stadia.
الاستوديو تم تأسيسه في Montreal عن طريق الشهيرة Jade Raymond، و هي اسمٌ آخر سبق العمل لدى شركة Ubisoft. و يُذكر بأن سباستيان عمل كمُنتج مُنفّذ لسلسلة أساسنز كريد منذُ الجزء الثاني. و فيما يتعلّق بالمنصة، فإن Google Stadia هي منصة اللعب السحابي من عملاق التكنولوجيا Google، و هي تُتيح اللعب سحابياً بدقة 1080p، أو بدقة 4K مقابل اشتراك مالي بالإضافة إلى شراء الألعاب.
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