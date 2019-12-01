Facebook تستحوذ على Beat Games

فاطمة أيت طالب - دبي - استحوذت شركة Facebook على Beat Games و ذلك من أجل الواقع الافتراضي Oculus التي أعلنت عن ذلك في تدوينة رسمية. الشركة هي المسؤولة عن اللعبة الإيقاعية المليونية و المحبوبة Beat Saber، و قد انضمت إلى Oculus لتعمل على ألعاب موسيقية حصرية للواقع الافتراضي الخاص بها.

و سيواصل الاستوديو العمل بصورة مُستقلّة في “براغ”، كما تم التأكيد على أنه سيواصل تقديم الدعم و المحتوى للعبته الحالية Beat Saber. بل أن الاستوديو سيحصل على دعمٍ أكبر من السابق لزيادة محتويات لعبته و خصائصها الاجتماعية و على مختلف المنصات.