John Clark يُغادر Sega و ينضمّ إلى Tencent أوروبا

فاطمة أيت طالب - دبي - تمتلك عملاقة الاتصالات الصينية Tencent استثمارات هائلة في المحتويات المرئية و بالتحديد ألعاب الفيديو، ليس فقط في الصين و إنما حول العالم مثل أمريكا و أوروبا. عن طريق LinkedIn تَأَكَّد انضمام John Clark إداري Sega أوروبا السابق إلى Tencent بوظيفة نائب رئيس الشراكات/العلاقات.
كلارك انضم إلى Sega في 2007، كما تمّت ترقيته في 2010 بوظيفة مدير التوزيع في بريطانيا، قبل أن يحصل على ترقية أخرى في 2014 و ترقية ثالثة ليُصبح المسؤول عن النشر في 2017. و يُذكر بأن Tencent كانت قد وظفت بالفعل Jurgen Post نائب رئيس Sega أوروبا في 2017. و يُذكر بأن Tencent قامت باستثمار حصص مالية عديدة في شركات التطوير الأوروبية هذا العام.
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