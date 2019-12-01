John Clark يُغادر Sega و ينضمّ إلى Tencent أوروبا

فاطمة أيت طالب - دبي - تمتلك عملاقة الاتصالات الصينية Tencent استثمارات هائلة في المحتويات المرئية و بالتحديد ألعاب الفيديو، ليس فقط في الصين و إنما حول العالم مثل أمريكا و أوروبا. عن طريق LinkedIn تَأَكَّد انضمام John Clark إداري Sega أوروبا السابق إلى Tencent بوظيفة نائب رئيس الشراكات/العلاقات.

كلارك انضم إلى Sega في 2007، كما تمّت ترقيته في 2010 بوظيفة مدير التوزيع في بريطانيا، قبل أن يحصل على ترقية أخرى في 2014 و ترقية ثالثة ليُصبح المسؤول عن النشر في 2017. و يُذكر بأن Tencent كانت قد وظفت بالفعل Jurgen Post نائب رئيس Sega أوروبا في 2017. و يُذكر بأن Tencent قامت باستثمار حصص مالية عديدة في شركات التطوير الأوروبية هذا العام.