تخفيضات Black Friday على أجهزة لابتوب GTX 16 الرائدة من نفيديا

مع تقديم أجهزة لابتوب GTX 16 من نفيديا أصبح الآن من السهل أن تستمتع بألعابك كما ترغب فيها بأعلى جودة ممكنة في أي مكان كنت فيه ويوجد فيه مقبس كهرباء، سواء كان هذا من المنزل أو من العمل أو من أي مكان آخر تسافر إليه ولهذا فإن هذه الأجهزة هي الحل الأمثل لمن يتنقل كثيراً.

تصبح أجهزة لابتوب GTX 16 عملية اكثر ومفيدة أكثر عندما تكون طالباً يحتاج للتنقل كثيراً أو تحتاج إلى صناعة المحتوى بشكل متميز ومستمر وأنت مسافر لأوقات كثيرة وتحتاج للحصول على أفضل أداء يمكنك ان تحصل عليه وهذا أصبح ممكناً الآن مع أجهزة لابتوب GTX 16 من نفيديا.

مواصفات أجهزة لابتوب GTX 16 :

العامل الأساسي والأكثر أهمية عندما تحاول الحصول على جهاز لابتوب خاص بالألعاب هو أن تحصل على جهاز يحتوي على بطاقة رسومية ومعالج رسومي GPU قوي يمكنه تقديم الأداء المطلوب منه دون أي تضحيات وبالطبع دون ان يكون له ضرر دائم أو مستمر عليك وباقل تكلفة وهذا ما تتمكن أجهزة الابتوب المزودة ببطاقات GTX 16 من تقديمه.

يمكنك مع جميع أجهزة الابتوب المزودة ببطاقات GTX 16 أن تحصل على أداء متميز يتجاوز الـ 100 إطار في الثانية مع الألعاب التنافسية مثل Fortnite وغيرها على دقة 1080P بسهولة للغاية، كما أن باقي المواصفات التقنية لهذه الأجهزة ستسهل عليك حياتك للغاية حيث أن باقي مواصفات الأجهزة تأتي بطريقة متوافقة مع البطاقات الرسومية وتعمل معاً لتقديم أعلى أداء ممكن وأسرع وقت لفتح البرامج وتحميلها وإستخدام البرامج الرسومية والهندسية الثقيلة.

يوجد أكثر من 80 نوع وإصدار مختلف من هذه الأجهزة مع معظم الشركات العملاقة والمعروفة للغاية في مجال تصنيع الأجهزة المحمولة مثل Asus و Dell و Gigabyte وغيرها من هذه الشركات .

في العادة يقوم مالك الابتوب بالتفكير في تغير جهازه إلى جهاز أحدث كل أربعة أعوام تقريباً وهذا يعني أن أكثر مقارنة منطقية ستكون مع جيل أجهزة 960M الذي أصبح عمره اليوم 4 أعوام وكما ترى فإنك ستحصل على أداء يتجاوز 4 أضعاف الأجيال القديمة مع حجم أفضل وإستهلاك طاقة وحرارة أفضل بكثير.

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نصائح قبل شراء أجهزة لابتوب GTX 16 :

بالطبع ستجد الكثير من الإختيارات والمواصفات والمتنوعات في عالم أجهزة الابتوب الموجهة للألعاب ولذلك لا يمكنك الإختيار عشوائياً وهناك عدة عوامل يجب عليك أن تراجعها وتفكر فيها قبل شراء أي جهاز لابتوب جديد وسنتحدث معك الآن عن هذه الأمور التي يجيب أن تبقيها في إعتبارك.

1- ماهي نوعية الألعاب التي تفكر فيها ؟

بحسب نوعية الألعاب هذه يمكنك الإختيار، فإن كنت تهتم بالألعاب الرياضية والحصول على أعلى معدل إطارات ممكن مع هذه الألعاب فهذا سيجعلك تتوجه تلقائياً إلى فئة أجهزة GTX 1650 أو GTX 1660ti كمثال وهذا سيجعلك أيضاً تفكر في باقي مواصفات الجهاز من المعالج المركزي والذواكر وغيرها من الأمور ولكن لا تهمل أو توفر في شراء البطاقة الرسومية .

أيضاً إن كنت تبحث عن أعلى معدل إطارات وأداء مع أجهزة الابتوب فتذكر وتأكد دائماً من أن تحصل على شاشة تدعم تقنيات G-Sync أو تدعم معدلات التحديث المرتفعة على الأقل فأنت لا تريد أن يقوم جهازك بإنتاج 144 إطار في الثانية ولكن الشاشة لا تستطيع عرض أكثر من 60 إطار في الثانية في المرة الواحدة فهذا سوف يكون مضيعة للأموال .

2- حجم الشاشة والوزن :

G

السبب الوحيد الذي يجعلك تفكر في الحصول على جهاز لابتوب محمول للألعاب هو كونه محمولاً ويمكنك التنقل به بسهولة من مكان لمكان وإستخدامه بسهولة في أي مكان دون الحاجة إلى حمل الكثير من القطع معاً أو فوق ظهرك مرة واحدة.

وهذا ما تتمكن أجهزة لابتوب GTX 16 من نفيديا من تقديمه حيث أنه من خلال تصميم Max-q المميز لنفيديا ولأجهزتها أصبح يمكنك الآن أن تأخذ أجهزة الابتوب معك إلى أي مكان وأن تحملها معك إلى أي مكان ترغب في الذهاب إليه دون أن تقلق من وزن الجهاز أو حتى سمكه ولهذا أيضاً وجد تصميم Light Design الخفيف الوزن والشكل .

أفضل التخفيضات على أجهزة GTX 16 :

هذه الأيام هي موسم تخفيضات الـ Black Friday والـ White Friday وهناك الكثير من الأجهزة التي تأتي بتخفيضات كثيرة ومتنوعة ولذلك يجب عليك أن تبحث دائماً عن هذه التخفيضات من المتاجر الرسمية والمعتمدة من شركة نفيديا فيمكنك من خلال هذه المتاجر الحصول على جميع التخفيضات الرسمية من شركة نفيديا بالإضافة إلى الحصول على الألعاب والهدايا المجانية التي تأتي مجاناً مع البطاقات الرسومية والأجهزة المحمولة.

وإليكم مجموعة من أفضل عروض أجهزة الابتوب التي وجدناها :