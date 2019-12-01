تكنولوجيا: جوجل تواجه تحقيقات جديدة في قضية جمع بيانات المستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواجه شركة جوجل تحقيقات جديدة في أوروبا نتيجة لجمع بيانات المستخدمين، ومن ثم إستخدام هذه البيانات في مهام لا تتعلق بالأغراض البحثية أو تطويرها.

مازالت معايير الحماية والآمان لدى عملاق البحث تثير جدل الكثير من الجهات المنظمة، حيث بدأت لجنة أوروبية مختصة تحقيقات جديدة للتحقق من معايير الحماية التي توفرها جوجل لبيانات المستخدمين، بشكل خاص لإستخدام عملاق البحث لهذه البيانات في أغراض غير واضحة.

ولقد بدأت لجنة EC التحقيقات مع جوجل مؤخراً للتحقق من أسباب جمع بيانات البحث، والتحقق أيضاً من الإعلانات التي تستهدف فئة خاصة من المستخدمين نتيجة لجمع بيانات البحث والتصفح الخاصة بالمستخدمين، هذا إلى جانب إستهداف الخدمات لبعض المستخدمين.

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وترغب اللجنة الأوروبية لتعقب المراحل التي تمر بها بيانات التصفح والبحث الخاصة بالمستخدمين، ومن ثم التأكد من مطابقة هذه الأنشطة لقوانين الإتحاد الأوروبي إلى جانب التحقق من عدم مخالفة جوجل للشروط والأحكام التي وضعت لحماية بيانات المستخدمين.

وتشير التوقعات إلى أن ظهور مخالفات من جوجل لقوانين الإتحاد الأوروبي سيؤدي إلى مواجهة جوجل أزمة كبيرة إلى جانب غرامات بقيمة كبيرة قد تصل إلى مليارات الدولارات، من جانب أخر ستتم مشاركة النتائج التي تصل إليها اللجنة الأوروبية مع اللجان المنظمة للقوانين في جميع أنحاء العالم لفرض عقوبات أيضاً في حالة رصد مخالفة قانونية من جوجل.

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